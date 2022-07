Dirigentes de Juntos por el Cambio destacaron hoy el discurso "claro y realista" que brindó el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, al encabezar la apertura de la edición número 134 de la Exposición Rural.

"Fue muy claro, porque muestra el potencial del campo, que es el sector más federal de todos. Fue un mensaje fuerte, equilibrado, firme", sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En declaraciones a la prensa, el referente del PRO afirmó que con sus palabras Pino "mostró la realidad que frustra"

"No entendemos por qué el Gobierno sigue complicando las cosas, trabando, poniendo más impuestos, cambiando reglas de juego todo el tiempo", planteó. En ese sentido, se mostró esperanzado de cara a las elecciones de 2023 y recordó que estuvo reunido con la SRA y quedaron en "trabajar juntos en un plan para generar más trabajo, más exportaciones".

MIRÁ TAMBIÉN Horóscopo semanal: consultá las predicciones para tu signo del 1 al 7 de agosto

Al ser consultado sobre la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Rodríguez Larreta señaló que "no es un tema de Gabinete o personas, es un tema de planes".

"El Gobierno ha sido muy errático con el campo, siempre para complicarlo. Tiene que haber un plan que incluya a todos los sectores", indicó. Por su parte, la senadora nacional de la UCR Carolina Losada señaló que "hay una luz de esperanza" y remarcó que tiene "mucha fe en que Juntos por el Cambio sea Gobierno" a partir de 2023.

MIRÁ TAMBIÉN Le robaron el auto, lo vio publicado en Facebook y le tendió una trampa al vendedor

"Es una locura lo que está pasando con el campo. Hay que aguantar un poquito más", añadió la santafesina, quien aseguró: "Estamos viviendo un Gobierno kirchnerista, populista. Aunque venga el mejor ministro de Economía del planeta, no puede más que ponerle curitas a esto y necesitamos algo más. Necesitamos previsibilidad y credibilidad".

En tanto, su par en la Cámara alta y pareja, Luis Naidenoff, analizó las palabras del titular de la Sociedad Rural e indicó que "el mensaje fue que el campo no es un enemigo, sino un aliado". Respecto a los cambios en el Gabinete, el formoseño subrayó que "(Sergio) Massa, (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) y (el presidente) Alberto (Fernández) son la misma cosa"

"Necesitamos un Gobierno serio, que asuma este contexto de crisis", agregó. A su vez, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló que el discurso inaugural fue "crítico, duro, exigente, pero muy realista" y consideró que "el mensaje es que el oficialismo no haya estado, es un error gravísimo, porque todos tienen que estar en una fiesta federal y de la producción como es La Rural".

"Es un mensaje que interpela a toda la dirigencia política: todos tenemos que recoger el guante", añadió. El intendente del partido bonaerense de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, afirmó que "la Argentina está pasando un momento extraño y la tristeza domina".

"Haciendo siempre lo mismo no vamos a obtener resultados distintos", se quejó el dirigente del PRO. En diálogo con NA, el ex embajador argentino ante Estados Unidos y China Diego Guelar consideró que el discurso de Pino "fue muy representativo, muy claro, no tuvo agresividad sino realismo" y reconoció que "hay poca expectativa" en el agro. PT/GO NA