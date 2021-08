El diputado nacional del PRO Jorge Enríquez tildó hoy al presidente Alberto Fernández de "canalla" y "caradura" por haber "culpado a su esposa", la primera dama Fabiola Yañez, por el escándalo provocado por la difusión de imágenes del festejo de cumpleaños organizado en la Quinta de Olivos en julio de 2020 cuando regía la cuarentena estricta. "Tiene que haber una gran responsabilidad. No pueden decir que nos queremos hacer un picnic con esto: el picnic se lo hizo Alberto Fernández con nosotros cuando nos condenó a una cuarentena medieval y nos decía que era para cuidar la salud", sostuvo el legislador. En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el dirigente opositor se refirió a la explicación que dio el mandatario sobre las imágenes que se viralizaron de los festejos en la Residencia Presidencial en julio de 2020 y acusó a Alberto Fernández de "canalla y caradura" por haber responsabilizado a la primera dama por el hecho. Al ser consultado sobre el pedido de juicio político presentado por Juntos por el Cambio contra el jefe de Estado, Enríquez afirmó: "Se necesita una mayoría agravada, pero cuando fue la masacre de Cromañón también se decía que el juicio político contra (el entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal) Ibarra no iba a avanzar. No es algo por fuera de los mecanismos legales, sino que está en la Constitución". Y advirtió: "Hay muchos diputados que ahora están haciendo un análisis de consciencia profundo". PT NA