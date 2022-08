La heredera de la compañía química más grande del mundo, rechazó los 4.000 millones de dólares que le quedaron tras la muerte del padre, y propuso que el Estado se haga cargo del dinero.

La extraña decisión de Marlene Engelhorn se hizo viral en redes sociales y sacudió al mundo entero. Es que nadie podía creer que alguien renunciara a tanta abundancia.

La austríaca de 29 años es hija de Friedrich Engelhorn, el fundador de BASF, una empresa con más de 150 años de historia.

Solo en 2021 facturó 78.000 millones de euros, pero ella decidió renunciar al 90% de la parte de la herencia que le corresponde.

“No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no trabajé yo”, manifestó ante la prensa alemana y austriaca.

Y agregó: “Gestionar ese patrimonio conlleva mucho tiempo. No es ese mi proyecto de vida. No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica”.

La joven estudiante de la carrera Lengua y Literatura alemana en Viena, se viralizó rápidamente generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Tras considerar que “no podría ser feliz con tanto dinero”, Marlene fue catalogada como “desagradecida”. No reniega de sus privilegios de “niña rica”, pero trabaja para luchar contra ellos.

“Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, expresó.

Por tales motivos, junto a otros 49 herederos de multimillonarios fundó el movimiento Taxmenow, un movimiento que busca que otros beneficiarios de grandes fortunas renuncien a ellas en pos de una mayor tasa impositiva para los ricos.

Marlene también propone que el Estado gestione la riqueza de los multimillonarios y la redistribuya.

“No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”, consideró.

