Una abuela argentina se hizo viral al contar su experiencia en el más allá, dando testimonio en dos videos de Tiktok titulados “murió y cuenta lo que vio”.

El primero cosechó 1.2 millones de visualizaciones, mientras que el segundo sólo alcanzó hasta el momento las 118 mil.

Ambos fueron publicados por Adriano Sánchez, un influencer que día a día gana adeptos por compartir testimonios sobre rencarnación.

La mujer comienza relatando que un día cuando sus hijos eran chicos, se empezó a sentir “rara” en materia de salud, fue al baño a verse y estaba hinchada.

Su marido, la llevó inmediatamente al hospital, donde se desmayó y “no podía hablar porque tenía la garganta totalmente cerrada”.

Había sufrido una reacción alérgica a un medicamente y la asfixia por inflamación de las vías respiratorias le provocó un paro cardiaco.

Equipos especializados

Su corazón se paró por completo y fue dada por “muerta durante cuatro minutos”, que para ella fueron toda una vida.

“Salí de mi cuerpo, floté, salí por la ventana, vi todo un parque que había en frente del hospital y empecé a tener una serie de experiencias increíbles”, comentó ante la cámara.

“En vez de un túnel vi el Cañón del Colorado (EEUU)” siguió su relato explicando que aunque en su vida viajó por todo el mundo, ese lugar nunca lo había visitado.

“Me encontré con un montón de personajes. Yo en ese momento no tenía seres queridos fallecidos, desencarnados, y me encontré con una señora que me ayudó muchísimo y aunque les parezca extraño era mi bisabuela”, reveló.

Explicó que la había conocido de chica y sólo la había visto dos veces. “Me dijo quién era y me ayudó. Después que todo esto pasó averigüé a través de tíos y abuelos quién era esta señora”.

Seguidamente, recordó: “Te empieza a pasar toda la vida tuya como en una película a toda velocidad, ves todo”.

Y remarcó el aprendizaje que le dejó esa experiencia: “Todo lo que hayas hecho es importante, incluso pavadas, cosas sin valor”.

En la segunda parte del relato, en otro video, la anciana sigue contando: “Me acuerdo de haber recordado conversaciones con un portero, encuentros casuales, o sea, en el libro de la vida todo queda grabado”.

El mensaje que sacas de acá es por dios, aprovechemos el tiempo de esta reencarnación para hacer todo lo que tenemos que hacer para corregir viejos errores, para salir adelante, porque no hay más tiempo”.

“Esta angustia de que se te acabó el tiempo y no cumpliste lo que viniste a hacer me marcó definitivamente”, admitió la entrevistada.

Y concluyó diciendo: “Ahí cambié mi vida, me divorcié, fui a Brasil, entré en un concurso público, entré en la carrera diplomática brasileña. Mi vida cambió totalmente”.

