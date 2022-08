Durante la madrugada de este sábado, un chofer de taxi que había colocado una cámara en su vehículo, captó el final de un viaje donde el pasajero resultó ser un delincuente.

Todo ocurrió a las 5 y media de la mañana, cuando Jorge circulaba por el barrio Plata de la ciudad de Rosario, en Santa Fe.

El hecho quedó registrado y fue difundido por la prensa local, generando gran indignación entre los vecinos y usuarios de redes sociales.

En una ciudad donde los hechos delictivos son moneda corriente, este caso en particular cobró relevancia porque el asaltante fue escrachado in fraganti y a cara descubierta.

En un principio, el pasajero le dijo que iba a la zona de Francia y Biedma, por lo que el tachero simplemente pensó “que iba a trabajar”.

“No bien llegamos, me indicó que doblara hasta Constitución. Y ahí ya me di cuenta que algo no andaba bien”, relató en diálogo con el medio Rosario3.

“Quinientos pesos sería” se escuchó decir al conductor cuando llegaron a Lamadrid y Boman. Pero la respuesta que recibió del pasajero lo hizo entrar en pánico.

“No te quiero hacer daño”, comenzó diciendo. El malviviente se alzó con la billetera del trabajador, quien aseguró que “estaba enloquecido por buscar el celular pero no lo vio”.

El mal momento quedó registrado, incluyendo el rostro del delincuente que fue rápidamente identificado como vecino de la zona con antecedentes.

“Sufrimos mucha violencia de parte de los pasajeros, ya sea que te van a robar o no y cansados de falsas denuncias y de situaciones incómodas decidí poner una cámara testigo para audio y video”, comentó el taxista.

Por otra parte, lamentó: “La Municipalidad te pone horarios y te obliga a trabajar pero no te brinda las herramientas para que vos puedas trabajar libremente en cuestiones de seguridad y de tránsito”.

“Me obligan a que yo tenga que hacer una inversión de mi bolsillo para protegerme a mí mismo”, cerró diciendo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Destacado | Le robaron la moto, y su jefe decidió comprarle otra: “Hay que dar una mano”