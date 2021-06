Los consejos del doctor Karan Rajan a la hora de ir al baño están arrasando en la red social TikTok. Al parecer, son tres los “errores de inodoro” que debemos evitar si no queremos tener ciertos problemas para nuestro organismo en el futuro próximo.

Según desvela el cirujano británico, los peligros de permanecer sentados en la taza del inodoro durante más de 10 minutos son varios: “Cuanto más tiempo pasas en el trono, más presión sobre las venas rectales”.

MIRÁ TAMBIÉN Horóscopo negro: Conocé el lado oscuro de cada signo

“Estas pueden hincharse y causar hemorroides que causan dolor, picazón y sangrado”, explicó en su vídeo que ya acumula más de un millón de visitas.

En segundo lugar, Rajan insta a sus seguidores a “dejar de esforzarse” para evitar dañar la zona delicada.

“El esfuerzo puede hacer que las heces duras desgarren el revestimiento del ano y produzcan fisuras anales”, detalló. También puede hacer que los músculos del suelo pélvico se debiliten, provocando incontinencia y prolapso de órganos pélvicos.

Finalmente, el médico advirtió contra la “limpieza agresiva” y bromeó: “Si se limpia el trasero de forma agresiva como si estuviera puliendo un trofeo, esto le dejará con la piel seca y agrietada y la picazón conocida como prurito anal”.

El cirujano subió el video el pasado lunes y miles de personas comentaron y confesaron sus propios malos hábitos higiénicos. Una persona bromeó: “¿Entonces no más papel de lija?”.

“Sé que me he sentado en el inodoro demasiado tiempo cuando mis dos piernas se quedan dormidas y luego me quedo atascado aún más porque no puedo ponerme de pie”, reveló otro usuario.

Y otro más se preguntó: “¿Alguien más vio esto en el baño? ¿No? Sí, yo tampoco”. “Literalmente me estaba limpiando agresivamente cuando lo dijo”, compartió otro