El domingo pasado al mediodía, un usuario apodado El C hizo estallar a todo Twitter con una disparatada publicación, que surgió a partir de un extraño hecho de la vida real.

“Andan perdiendo artículos de pesca en el bondi” comentó @0800Cj, junto a la imagen de lo que parecía ser un anzuelo, pero en realidad era un DIU, el tradicional anticonceptivo femenino intrauterino en forma de T.

Por supuesto, las bromas y los memes no se hicieron esperar. “No me quiero imaginar el bache que agarró ese colectivo”, “esa persona en 9 meses se va a dar cuenta de su pérdida”, “ya sabemos quien va a tener un hijo no deseado”, “alguien va a pescar un embarazo”, dijeron algunos.

Uno propuso “hacer una campaña para que aparezca la dueña. Antes de que tenga una sorpresa, aunque ya debe ser tarde a esta altura”.

Otros siguieron el hilo mencionando a qué cosas se parecía un DIU: “Encontré mi ballesta para cazar pitufos”, “pobre el estudiante de arquitectura que perdió el alumbrado público de la maqueta”.

“Es un mini poste de luz”, “es una percha para Barbies”, “son esos juguetes de piñata que nadie quería”, “el trompito que a la primera caída se partía en 100”. “en mis tiempos los anzuelos venían de metal”, “es el logo de Tesla”, enumeraron.

Y para rematar, entre los menos obscenos hubo quien dijo: “Solo me puedo imaginar la fuerza de ese estornudo para que el pescado escupa el anzuelo”