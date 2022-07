Las madres y los padres saben que llevar a vacunar a sus hijos puede ser una tarea difícil, casi una misión imposible. Es que muchos niños y niñas tienen miedo a las agujas, por lo que es muy probable que lleguen hasta el vacunatorio con un brote de llanto y a los gritos.

Tal fue el caso de un pequeño que se volvió viral en las últimas horas por TikTok. El menor estaba acompañado de su padre, pero el miedo se apoderó de él y decidió huir a toda velocidad del centro médico.

El padre corrió tras él varios metros hasta que logró convencerlo de vacunarse. Uno de los presentes filmó la secuencia con su teléfono y las imágenes se viralizaron en TikTok.

La publicación de @huberthdarwinsantana -acompañada por la canción de Tony Caribe “Vacúnate”-fue un boom de reproducciones, comentarios y “Me Gusta”.

MIRÁ TAMBIÉN Descubren nueva síntoma nocturno del covid: cuál es y cómo afecta a nuestro organismo

“Ahora el papá sintió lo que las madres sentimos cuando llevamos nuestros hijos al hospital”, dijo una usuaria, mientras otro comentó: “Yo a mis 49 siento el mismo pánico. Siento desmayarme de solo ver la aguja”.

“Normalmente diría ‘por eso no me gustan los niños’ pero vi a muchos adultos haciendo lo mismo y no juzgo porque yo también le temo a las agujas”, aseguró otro usuario de la red social y otro agregó: “Cuenta la leyenda q sigue corriendo hasta el día de hoy”