Una usuaria compartió en redes sociales la desopilante situación que presenció en una farmacia de su barrio, desatando una catarata de risas y experiencias similares.

Cuando Romina Cortez relató lo que le había sucedido días atrás, mientras estaba por ser atendida en un comercio de la zona, no pensó en las repercusiones que iba a tener el episodio.

Desde su cuenta @CortesMomi en Twitter, la publicación superó las 210.000 reacciones, entre me gustas, compartidas y retweets.

“Estaba en la farmacia y había una chica adelante que pidió un Evatest y el chico le preguntó de cual quería y ella dijo “DEL QUE DIGA QUE NO” jajajjajaja la rompió”.

A la breve historia le siguió una ola de comentarios de toda índole. Mientras algunos dijeron que era un “chiste viejo”, otros coincidieron en que “el público se renueva”.

“Si iba más temprano y compraba profilácticos se ahorraba angustia y dinero!”, “Yo una vez fui a comprar cigarros y cuando me preguntaron de cual quería dije "del que da cancer de pulmón" jajajaja no, mentira, nunca compré cigarros ni volví a mi casa salu2”, bromearon algunos.

“Hace unos meses fui con mi novio a buscar mi pastilla anti baby a la farmacia, él me dice ‘por lo@menos no venís a buscar una del día después’ acto seguido la señora que estaba atrás nuestro un “día después” no pude evitar estallar”, relató @silvestflixx.

“Una vez fui con una amiga a que comprará una y estaba tan nerviosa que cuando preguntaron de cuál, le dijimos ‘la que diga quién es el papá’, rompimos la tensión de las 3, la chica de la farmacia, mi amiga y yo reímos mucho”, contó @roceliapulido.

“Acompañé a una amiga a comprar un test y cuándo le preguntaron "algo más?" Ella dijo "un paquete de pañales" jajajajjaja”, relató otra usuaria.

Y una con conocimiento de causa dijo: “Buen día. Trabajo en farmacia. Esa respuesta es muy común jajaja. Igual siempre causa gracia y da para tirar algunos chistes y hacer amena la venta”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "Voy a ser papá gestante": por primera vez, un varón trans del país está embarazado de mellizos