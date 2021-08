Una pareja de Texas que no creía en la vacuna contra el coronavirus falleció con una semana de diferencia. Dejaron cuatro hijos adolescentes a cargo de sus familiares, que ya los venían cuidando durante el tiempo que estuvieron internados.

Luego de que falleciera su esposo Lawrence Rodríguez a los 49 años de edad, y cuando estaba a punto de ser intubada, Lydia, de 42, pidió a su prima Dottie Jones “asegurarse de que sus hijos se vacunen”.

El matrimonio oriundo de la ciudad de La Marque, había ingresado al área de cuidados intensivos del hospital estatal en julio pasado, tras contraer la variante Delta del Covid-19, que hasta el momento es la más peligrosa y de mayor carga viral.

Su cuadro de salud fue empeorando, hasta que tuvieron que continuar con respirador artificial. Afuera sus dos mellizos de 18 años, un hijo de 16 años y otra de 11, aguardaban la recuperación que nunca llegó.

Según explicaron allegados de la familia, los Rodríguez se cuidaron del covid durante la pandemia pero eran “escépticos de las vacunas”, debido a que se dejaban llevar por falsas noticias en las redes sociales.

“Ellos no creían en las vacunas. Tratabas de hablar con ellos al respecto y no les gustaba que tocaras el tema. No confiaban en las vacunas, supongo. Lydia estaría aquí con sus hijos ahora mismo si hubiese sido vacunada”, contó a los medios Dottie.

Y agregó: “Nos duele por los niños que dejaron. Por ellos, porque solo los queremos mejor y en casa. Por favor, vacúnense. Nuestro deseo es que ninguna otra familia tenga que soportar este escenario prevenible”. Desde hace un mes está a cargo de los cuatro jóvenes, por lo que tuvo que pedir ayuda económica para mantenerlos