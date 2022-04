Una joven del barrio porteño de Belgrano, que volvió de Australia a buscar a su perro en la Argentina para volver a ir, se encontró con una desgarradora situación. La familia que se lo cuidó durante poco más de tres meses, se lo devolvió pero a los pocos días se lo habría secuestrado.

Belén tiene a Baco secuestrado. Todo comenzó antes de partir el 23 de diciembre, cuando coordinó con una amiga de su madre para que cuidara de su mascota por un tiempo hasta que ella pudiera resolver los gastos de papeles para llevárselo a vivir definitivamente al continente oceánico.

El pasado 4 de abril, a su regreso, cuando quiso ir a encontrarse con su perro dieron muchas vueltas hasta entregárselo. Cuando logró recuperarlo, el hijo de la mujer y su abuelo volvieron a los tres días a sacarlo a pasear.

Belén les dio permiso, pero nunca más lo devolvieron. Llamó desesperada pero nadie la quiso atender y fue bloqueada de todos lados. De hecho, durante su viaje, le parecía raro que se negaran a mandarle fotos de su perro, por lo que también había llegado a sospechar que no estuviera con vida.

En una entrevista con Crónica HD frente al domicilio de la familia que habría raptado el can, Belén relató: “Me bloquearon de WhatsApp, cierran las puertas, apagan las luces. No aparecen, no atienden los llamados, no quieren dar la cara ni devolver a mi perro. Ellos se ofrecieron a cuidarlo, nosotros no se lo pedimos”.

Acompañada por su madre, comentó que la mujer en cuestión es una reconocida pediatra de la ciudad que se habría encariñado con el animal y no pretende devolvérselo.

Justifica su accionar explicando que a su hijo hace poco se le había muerto la mascota y no podría soportar una nueva pérdida. “Me ofrecí a regalarle otro perrito pero no aceptaron. Esto es una estafa moral y un abuso de confianza”, advirtió Belén.

“Lo dejé acá mientras yo pudiera arreglar los papeles y juntar el dinero porque es carísimo llevármelo. Hay temas burocráticos que no puedo pasar por arriba. No me voy a mover de Argentina hasta que no recupere a mi perro”; comentó luego de indicar que los gastos ascendieron a 10 mil dólares.

La última vez que habían visto a Baco, un American staffy de 7 años, mientras Belén estaba de viaje, fue su madre el pasado 20 de marzo, cuando pasó a visitar a su amiga y aprovechó a darle un abrazo a su nieto canino.

“La mujer salió desquiciada a llevarse el perro, lo agarró y empujó a mi mamá al piso y metió a mi perro a rastras” contó la joven entrevistada. Cansada de intentar por la fuerza, aseguró que ya está buscando soluciones por la vía legal, aunque no descarta que haya pasado lo peor y en realidad Baco no esté con vida.

Mientras tanto, pide cooperación de los vecinos de la zona y deja las vías de contacto 1134705746 /1131309188. Asegura que hay recompensa y absoluta reserva a quien aporte datos