Investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos, descubrieron la primera alternativa farmacológica a la cirugía bariátrica contra la obesidad.

Se trata de un medicamento inyectable, que se aplica semanalmente por el lapso de un año y medio, contribuyendo a la reducción de hasta una quinta parte del peso del paciente.

“Es la primera vez que podemos conseguir este resultado con un fármaco. Es algo que estábamos esperando desde hace tiempo”, manifestó Andreea Ciudin, coordinadora de la unidad de obesidad del hospital Vall d’Hebron en Barcelona.

La doctora, que además integra la junta directiva de la Sociedad Española de Obesidad, explicó que “para decir que la cirugía es un éxito, los pacientes deben perder por lo menos un 20% de su peso”.

Por esta razón, sorprendió la eficacia de la tirzepatida al lograr una reducción de peso superior al 20% en la mayoría de los pacientes, y superior al 25% en más de un tercio.

La droga tiene una doble acción contra la obesidad; primero activa el péptido GLP-1, que reduce la sensación de apetito; y segundo, activa el péptido GIP que, regularía la acumulación de grasa en el cuerpo.

El fármaco ya está aprobado en Europa y Estados Unidos para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero todavía no de la obesidad.

El último estudio contó con la participación de 2.539, fue un ensayo clínico de fase 3, el último paso que exigen las agencias de medicamentos antes de autorizar un fármaco.

Los voluntarios, de los que el 67% eran mujeres, tenían una media de edad de 45 años y un peso medio de 104 kilos.

Entre ellos, había personas con sobrepeso moderado (con un índice de masa corporal inferior a 30) hasta personas con obesidad mórbida (con un IMC superior a 40).

Los resultados publicados en The New England Journal of Medicine, señalaron que una inyección semanal de 15 miligramos de tirzepatida durante 72 semanas consigue una pérdida de peso media del 21%.

Esto equivale a bajar el peso medio de los participantes de 104 a 82 kilos. En total, El 91% de los participantes perdieron más de un 5% de su peso; un 83% perdieron más de un 10%; y un 57%, más de un 20%.

Respecto a los efectos secundarios del fármaco fueron en su mayoría leves y transitorios y abarcaron nauseas para el 31% de los participantes en las primeras semanas de tratamiento.

