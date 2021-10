En las últimas horas, se viralizó la historia de una mujer que luego de trabajar por muchos años como stripper, perdió el apetito sexual y encontró una controvertida manera de satisfacer a su marido.

La modelo sueca Mónica Huldt, de 37 años, le propuso a su pareja que se acostara con otras mujeres para saciar su deseo carnal, ya que ella no podía ayudarlo con eso.

Es que, proveniente de una familia muy católica que hizo del sexo un tabú durante su infancia, Mónica trabaja desde 2015 como bailarina en un club de striptease, y esto llevó a perder las ganas de tener relaciones íntimas.

“Estaba cerca de hombres durante toda mi semana laboral, constantemente tenía que ser gentil, eso me hizo sentir miserable en un par de ocasiones. Esta situación definitivamente amortiguó mi deseo sexual, llegaba a casa y no quería tener sexo”, explicó en entrevista con Jam Press.

Para evitar el desgaste del vínculo, la sexy blonda pensó en llevarlo a otro nivel. “Decidimos probar un trío. Realmente lo disfruté y lo encontré muy excitante, pero tuve que relajarme”, comentó.

“La primera vez fue solo por diversión, pero la segunda lo filmamos para mi cuenta OnlyFans. Me sorprendió lo cómoda que me sentía y me encantó ver a mi esposo con otras chicas, algo que nunca pensé que sucedería”, siguió relatando.

Así Monica terminó sugiriendo que John creara su propia página OnlyFans y le dijo que podía tener sexo con quien quisiera ya que “es divertido, lucrativo” y hasta ella lo ayuda a filmar.

Finalmente, expresó: ”Confío al cien por ciento en mi esposo, creo que incluir a otras personas en nuestra relación ha mejorado nuestra vida sexual. Puedo asegurar que mi matrimonio es más fuerte”