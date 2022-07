Una joven de 18 años revolucionó las redes sociales tras compartir su drástico cambio de vida. Aunque podría haber triunfado en el mundo de la moda por su belleza, prefirió volcarse al trabajo pesado como albañil.

“Todos piensan que tengo que ser modelo, pero dejé todo para trabajar en la construcción”, comenzó relatando Francesca Hawley en su cuenta de Tiktok.

Allí, ante casi dos millones de seguidores comparte día a día videos de su nuevo empleo. Antes solía desfilar, y hasta fue galardonada tanto por su elegancia como por su sofisticación.

Sin embargo, la joven oriunda de Sheffield, en el Reino Unido, dejó de sentirse cómoda con ese estilo de vida. Pasó de los tacos y el maquillaje a agarrar la pala, el balde y el trompo para edificar casas junto a su papá.

También dejó la facultad, ya que no se sentía cómoda ni con la carrera que había elegido, ni con el ambiente ni con sus compañeras de cursada. Ese malestar también se trasladaba a su vida amorosa, y fracasaba en los romances.

Un día tuvo una charla profunda con su padre, a quien le comunicó su deseo de dejar todo para trabajar con él. Cuando era chica, solía acompañarlo a las obras en construcción, y luego se dio cuenta de que esa era su verdadera pasión.

Su “jefe” Richard Andrew, de 52 años, siempre la apoyó en sus decisiones y hoy está orgulloso de que siga su legado.

“Siempre quise ser como mi papá y lo acompañé a trabajar cada vez que pude cuando era pequeña”, contó en uno de sus populares videos.

Y en una entrevista para el New York Post, manifestó: “La mayoría de las personas de mi edad no quieren pasar mucho tiempo con su papá, pero a mí me encanta trabajar con el mío todos los días”.

Ahora Francesca es furor en las redes sociales. “Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”, relata en su cuenta de Tiktok @francescagraceh.

La rubia de ojos claros y exuberantes curvas, ahora tiene una “doble vida”. Sigue mostrándose en fiestas y con ropa ajustada, pero también publica registros de su nuevo trabajo en ropa deportiva llena de cal y arena.

“Desde las 8 am hasta las 6 pm, luzco un desastre, y luego, los fines de semana, vuelve el vestido, los tacos y el maquillaje”, confiesa entre risas.

