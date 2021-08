Lo que le pasó recientemente a una chica llamada Bailey Hunter, revolucionó las redes sociales comenzando por Tiktok. Es que descubrió que su pareja le era infiel, de la manera más insólita.

La verdad siempre sale a la luz. Una noche mientras dormían juntos, escuchó al chico entre sueños diciendo nombre y apellido de una mujer. Según afirma ella en el video, se entendía bien clarito.

“Por lo general, cuando la gente está hablando dormida, es difícil de entender o simplemente no tiene sentido. No, esto fue tan claro como el día, como en una película”, aseguró.

Cuando la buscó en el Facebook del joven, vio que se trataba de una mujer de carne y hueso, casada y con hijos. Cuando lo que lo increpó, este le dijo que simplemente era una compañera de secundaria.

No contenta con eso, la chica fue más allá y se contactó con la mujer intentando averiguar si había algo más, a lo que ella le respondió: “Tienes que preocuparte de tus propios asuntos, solo eres su exnovia loca”.

Dado que la respuesta alimentó más sus sospechas, el siguiente paso fue acceder a los registros telefónicos del joven, ya que era ella quién le pagaba el celular, además de tenerlo alojado gratuitamente en su domicilio.

Así, descubrió una llamada de 45 minutos de duración al teléfono de la compañerita de colegio en cuestión. Y aunque su novio negó haber hecho tal llamada, para Hunter ya estaba todo dicho.

Cuando la novia puso fin a la relación, el chico ni siquiera fue capaz de devolverle el teléfono por el que aún ella estaba pagando. “Me dijo que ya había hablado con un policía al respecto y que no me devolvería mi teléfono porque no hay nada que yo pueda hacer”, contó.,

En venganza, hizo que le remolcaran el auto, que era la única pertenencia que el infiel tenía. “Tuve que pagar más de $1,200 dólares para cancelar la línea telefónica anterior y conseguir un teléfono nuevo, así que me alegré un poco de que al menos esto también le molestara”, afirmó.

Por si fuera poco, el joven hizo su descargo a través de las redes sociales, y luego lo borró. Quienes llegaron a verlo dijeron que lo hacía parecer aún más culpable y que en realidad, no parecía ser el novio de la joven, sino el hijo