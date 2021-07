Una nueva forma de estafar ya se cobró cientos de víctimas en la Argentina. Los estafadores se hacen pasar por un conocido de la persona con la que se comunican a través de WhatsApp y le piden pesos a cambio de dólares, por un imprevisto.

La policía de San Juan y de la Ciudad de Buenos Aires, alertaron sobre diferentes hechos que tienen el mismo formato de pishing, el famoso “cuento del tío” de la era digital.

Para realizar el fraude, los estafadores hackean la identidad de una persona a través de las cuentas o perfiles de redes sociales.

Roban sus fotos para crear nuevas cuentas de Whatsapp subiéndolas al perfil o a los Estados para volverlas más “confiables”, y les escriben a los contactos de la persona en cuestión, para decirles que cambió su número telefónico.

En esas conversaciones en las que muchos se enganchan, el estafador cuenta que está necesitando cambiar dólares para la operación de un pariente, o por una necesidad urgente, como estar varado en la ruta.

Habiendo tocado la fibra emocional de la víctima, esta comienza a mover cielo y tierra para transferirle los pesos argentinos, bajo la condición de que más tarde le será devuelto el equivalente en dólares.

“¡¡URGENTE!! NECESITO CAMBIAR DOLARES, POR FAVOR, TUVIMOS UN ACCIDENTE, ESTAMOS DESESPERADOS, SOLO TENGO DOLARES, ESTAMOS EN LA RUTA, PERDI MI CARTERA, TENGO 1.000 DOLARES QUE LLEVABA EN EL BOLSILLO DEL PANTALON, ACABO DE COMPRAR UNA TARJETA PREPAGA Y TE ESCRIBO A TRAVES DE UN TELEFONO QUE ME PRESTARON, ME PODÉS CAMBIAR LOS MIL DOLARES, TRANSFERIME A LA CUENTA xxxx-xxxxxx QUE ACA UNA SEÑORA ME LA SACA POR CAJERO Y ME LA DA, YO EL LUNES TE ALCANZO LOS DOLARES”, es uno de los mensajes.

A una argentina que vive en España le robaron los datos y se comunicaron con todos sus contactos. Con el cuento de que una abuela suya necesitaba operarse con urgencia, cayeron dos amigas le mandaron miles de pesos y se quedaron esperando para siempre el preciado dinero estadounidense.

Las actuaciones están en etapa investigativa a través de la Sección Defraudaciones y Estafas, trabajando en conjunto con la Delitos Complejos y agregó que

En este marco, la policía de San Juan informó que mientras se trabaja con las compañías telefónicas y entidades bancarias para seguir la línea del dinero a la expectativa de poder recuperarlo; y pidió a la población estar alerta ante situaciones fuera de lo común en redes sociales, mails y páginas web.

De igual forma, se realiza una fuerte campaña de prevención para detectar y evitar estafas telefónicas, que deben denunciarse inmediatamente al 911, o cualquier comisaría