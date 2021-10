El ácido ascórbico, más conocido como vitamina C, es un nutriente esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Por esta razón, muchas personas lo suplementan con tabletas y pastillas. Pero… ¿cuánta vitamina C realmente necesita tu cuerpo?

Nuestro organismo no produce ni almacena vitamina C, sino que la obtiene de los alimentos que consumimos.

"La ingesta diaria [recomendada] de vitamina C para una persona sana es de 90 miligramos. Para aportar esta dosis basta con consumir verduras y frutas", explicó la nutricionista rusa Tatiana Zaletova.

Para la mayoría de las personas, una dieta equilibrada es lo suficiente para suministrar la cantidad adecuada de ácido ascórbico que el cuerpo necesita, subraya la especialista.

"Para una dieta saludable y prevención de muchas enfermedades, es necesario consumir al menos 400 gramos de verduras y frutas al día, esto es suficiente. Las personas que comen verduras y frutas no tienen deficiencia de vitamina C".

La demanda de vitamina C en el organismo puede aumentar cuando una persona se enferma. En este caso, se recomienda consultar con un médico para saber exactamente cuál es la dosis de ácido ascórbico necesaria y qué medicamento se debe tomar para obtenerla.

"Es bastante difícil obtener una gran dosis de vitamina C a través de la comida, porque habrá que aumentar significativamente la ingesta de comida. Los medicamentos que compramos en las farmacias contienen grandes dosis de vitamina C. Hay de 500, de 1.000 e incluso de 2.000 miligramos de vitamina C, lo que supera significativamente las necesidades diarias [de una persona sana]", apuntó la nutricionista.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido —NHS, por sus siglas en inglés— alerta que la ingesta de grandes cantidades —es decir, más de 1.000 mg al día— de vitamina C puede provocar dolor de estómago, diarrea y flatulencia. Los síntomas, sin embargo, suelen desaparecer una vez que se detiene la ingesta de suplementos de este nutriente.

Las personas con afecciones que aumentan el riesgo de la acumulación de hierro en el organismo, como la hemocromatosis, deben ser particularmente prudentes al tomar suplementos de vitamina C, subraya Healthline. Esto se debe a que el ácido ascórbico ayuda al cuerpo a absorber este nutriente