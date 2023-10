Hace ocho días hubo elecciones presidenciales y ahora todos hablan del balotaje. Pero ¿qué es, y cuánto tendrá lugar? ¿Qué implica este mecanismo electoral y cómo se define el resultado? Si te estás haciendo estas preguntas, este artículo es para vos. GRUPOLAPROVINCIA.COM te explica cómo y cuándo se realizará la segunda vuelta para elegir al próximo presidente, según lo establecido por la Constitución Nacional y la ley electoral. Seguí leyendo y enterate de todo lo que tenés que saber sobre el balotaje en Argentina.

¿Qué es el balotaje?

El balotaje, también llamado segunda vuelta electoral o ballotage por su denominación en francés, es un método de elección que se aplica cuando ningún candidato a presidente y vicepresidente obtiene la mayoría suficiente de votos en la primera vuelta.

Es precisamente lo que ocurrió el domingo 22 de este mes, cuando los argentinos concurrimos a las urnas y el resultado de los comicios arrojó aproximadamente un 37% de los votos para la fórmula más votada y cerca del 30% para la segunda. Estas cifras determinan que deberá disputarse una nueva elección, sólo entre esas fórmulas.

Entonces, el ballotage consiste en una segunda votación entre las dos fórmulas más votadas, y la que obtenga más votos resulta electa.

¿Por qué decimos ballotage?

La palabra castellana es “balotaje”, pero con frecuencia se utiliza la expresión en francés, ballotage, porque el sistema tiene su origen en ese país, donde se implementó por primera vez para la elección de gobernantes en 1852, durante el Segundo Imperio de Napoleón III. En francés, la palabra ballotage significa “votación” o “escrutinio”.

Y si te llama la atención que tenga una raíz similar a las palabras ball (en inglés) o balón (en castellano), hay una razón: ocurre que el término proviene del verbo balloter, que refiere a la práctica de votar mediante bolillas.

Pero esta práctica no proviene de Francia, sino, en realidad, de Venecia, donde se utilizaban pelotitas llamadas pallottes, y después ballottas, palabra casualmente similar a boleta, que es el instrumento utilizado en las votaciones modernas.

¿Cuándo hay que ir al balotaje?

El balotaje se incorporó al sistema electoral argentino en la reforma constitucional de 1994, con el objetivo de garantizar una mayor legitimidad y representatividad al presidente electo. Los artículos 97 y 98 de la Constitución establecen las condiciones para que haya o no balotaje:

– Si la fórmula más votada obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, resulta electa sin necesidad de balotaje.

– Si la fórmula más votada no llega al 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, pero obtiene más del 40% y además tiene una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales sobre la segunda fórmula, también resulta electa sin necesidad de balotaje.

– Si ninguna de las condiciones anteriores se cumple, se debe realizar el balotaje entre las dos fórmulas más votadas.

Cuándo se realiza el balotaje

El balotaje se realiza dentro de los treinta días siguientes a la primera vuelta electoral, según lo dispone el artículo 150 de la ley 19.945 (Código Electoral). Esto significa que hay un plazo de aproximadamente un mes entre ambas votaciones, durante el cual los candidatos pueden hacer campaña y los electores pueden informarse y decidir su voto.

En las elecciones presidenciales de 2023, la primera vuelta se realizó el domingo 22 de octubre, y los resultados oficiales confirmaron que habrá balotaje entre las fórmulas de Sergio Massa–Agustín Rossi, de Unión por la Patria (UP), y Javier Milei–Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza (LLA). Por lo tanto, el balotaje se realizará el domingo 19 de noviembre, y ese día se definirá quiénes serán el próximo presidente y vicepresidente de nuestro país.

Cómo se define el resultado

El resultado del balotaje se define por simple mayoría de votos afirmativos válidamente emitidos. Esto quiere decir que la fórmula que obtenga más votos que la otra resultará electa, sin importar el porcentaje ni la diferencia.

Los votos en blanco o nulos no se computan para el resultado. Esto quiere decir que no es cierto que votar en blanco signifique beneficiar a alguna de las dos fórmulas en disputa; el sufragio sin boleta constituye simplemente una forma de expresar que el votante no se siente representado por ninguno de los candidatos en competencia, y no influye en los porcentajes obtenidos por las diferentes fórmulas.

¿Qué pasa si hay empate?

En caso de empate entre las dos fórmulas, se debe realizar una nueva votación entre ellas dentro de los treinta días siguientes al escrutinio definitivo. Si persiste el empate, se proclamará electa la fórmula que haya obtenido más votos en la primera vuelta. Es decir, en este caso, la fórmula Massa-Rossi.