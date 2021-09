Click to enlarge A fallback.

La infidelidad es uno de los comportamientos más perjudiciales en las relaciones humanas. Provoca una herida emocional en la persona engañada que puede durar años, e inclusive toda la vida.

Aunque habitualmente está asociada al hecho de que un miembro de la pareja mantenga un encuentro sexual con otra persona, en realidad existen diversos tipos de infidelidad.

La psicóloga experta en relaciones amorosas, Lidia Alvarado, explica que la práctica está mal vista porque es la ruptura de un pacto que se hace con la pareja y que genera una sensación de traición. Se rompe con el compromiso mutuo, así como con el vínculo y la confianza.

A continuación, se enumeran 7 tipos de engaño hacia la pareja, con información específica para aprender a detectarlos a tiempo.

1 Micro infidelidades

Son infidelidades sutiles y frecuentes. Un ejemplo es cuando se le sigue el juego de seducción a alguien dándole a entender que hay un interés romántico y hasta ocultándole que ya se tiene una pareja.

Esto puede suceder solo por el placer de fantasear con alguien más aunque no se vaya a concretar el acto sexual. De hecho, utilizar la imaginación para fantasías de índole sexual, también se considera microinfidelidad.

2 Online o virtual

Este tipo de infidelidad se hizo muy común con la revolución digital y la pandemia. El más común es el sexting, que consiste en intercambiar fotos o contenido erótico con otra persona. En esta categoría también entran otras prácticas como el cibersexo.

La ventaja es que es muy cómodo, porque permite conectarse a cualquier hora y en cualquier lugar, incluso al estar con la pareja.

3 Por venganza o despecho

En algunos casos, la infidelidad puede estar motivada por la ira y frustración que causa descubrir que la pareja ha sido infiel. Se trata de un acto de venganza en el que se busca hacer sentir a la pareja el mismo malestar que se tuvo al saber de la traición.

4 Para olvidar a un ex

Atravesar una fase de duelo tras una ruptura es muy complicado y algunas personas prefieren evitar ese sufrimiento. Para hacerlo, mantienen una aventura con otra persona buscando llenar los vacíos.

Aunque se podría pensar que no es una infidelidad porque ya no se mantiene la relación con esa pareja, emocionalmente sí lo es, porque todavía hay un vínculo con el ex y no se han podido cortar los lazos aún.

5 Sexual

Es la más conocida y también una de las que más lastima. Se trata de una infidelidad más carnal que en la mayoría de los casos ocurre como consecuencia de una insatisfacción sexual con la pareja.

Muchas veces, la falta de orgasmos o caer en la rutina en la cama hace que se busque el placer en los brazos de alguien más.

6 Relación paralela

Generalmente, el tipo de infidelidad que más lastima es aquella en la que ya no solo hay una atracción física o sexual, sino que se va generando un vínculo con otra persona y se mantiene una relación paralela o hasta se crea una nueva familia.

7 Emocional

Comienza por la necesidad de uno de los miembros de la pareja de cubrir una parte más emocional y afectiva.

Todos los seres humanos tienen necesidad afectiva y al sentir que la pareja no nos da los cuidados necesarios en el terreno emocional, es muy probable que se cometa una infidelidad