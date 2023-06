Horóscopo del lunes 12 de junio, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se viene un día cálido y con augurios felices, deberán terminar de realizar llamados que son importantes. La relación de pareja crece positivamente, los arianos aprenden a mostrar su dulzura y sacar su enojo. Momento: de color esmeralda.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los toritos luciendo su encanto seductor con ese Venus Celeste regente que les da la magia del carisma especial. Mayor cercanía interna con quienes comparten sus vidas. Oportunidad para plantearse estar bien de verdad. Momento: de color zafiro.

MIRÁ TAMBIÉN Puede fallar: hermanitos grababan un truco de magia que terminó en blooper

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos aprobarse sin temores. Día de oportunidad en el área de las actividades anunciándose cambios en el área laboral, no teman, serán valorados. Hora de decidir trabajar el cuerpo, por lo menos caminar dentro de las casas. Momento: de color aguamarina.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Traspié en el campo laboral. Traten de dialogar con sus superiores o con quien deban para sacarse dudas. Los errores nos hacen crecer siempre y cuando reconozcamos la falla. Mucha compañía en familia y buen momento hacia la noche. Momento: de color ocre.

MIRÁ TAMBIÉN Se enteró que iba a ser papá mientras comía en un bar y su emoción enterneció a todos

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sin pausa, jornada de mucha acción en el área laboral con llamados y trabajo intenso en casa. Se develan misterios y secretos. Apuntalan la economía dándoles la posibilidad de proyectar algún crecimiento adquiriendo mejoría a futuro. Momento: de color violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Llamados importantes de personas allegadas con posibles proyectos en común. Hoy sería un día apto para cambios positivos en el área de las actividades. El entorno familiar con buenas noticias o situaciones resueltas de larga data. Momento: de color verde agua.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Habría cierta inquietud que continúa por problemas que son normales en la vida. Libra sensible y dubitativa a veces, trae desequilibrio emocional que calmaría, en contraposición su enorme capacidad de aceptación y espiritualidad. Momento: de color amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los escorpianos con problemas de salud se verán resurgir y llenarse de energía positiva. Los canales abiertos de estos psíquicos naturales les darán la precisión para apuntar a la solución de viejos problemas. Alegría que comparten en familia. Momento: de color blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los arqueritos repletos de energía nueva en esta jornada en la que el sol brillará largamente en todos los aspectos esperados. Aprovechen al máximo esta energía más que apta para solucionar problemas y proyectarse hacia adelante. Momento: de color plateado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Muy bien aspectados hoy capricornianos. Buscan consolidar los lazos emocionales y afectivos con esas personas que cada vez les es más de su agrado. Dejen de lado los temores y sientan libertad interna para ser felices. Momento: de color ámbar.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Vibraciones más que convenientes para pronunciar reclamos o pedidos justos en el área de las actividades. Siempre que las cosas sean amparadas por lo justo y verdadero, se perfilan hacia el logro que tanto ansían. Esperen. Momento: de color menta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día para trámites que logran hacer a distancia con éxito. Se augura una buena jornada para los afectos de los piscianos que están poniendo todo de sí en pos de mejorar las relaciones sentimentales. Paz en el hogar. Momento: de color malva.

Horóscopo

Horóscopo del martes 13 de junio, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos la gran posibilidad de reencontrarse con aquellas personas que quedaron en el pasado está en esta jornada de recuerdos y llamados. Sensibilidad y retrospección, que despierta en las almas de estos nativos puros, su mejor parte. Momento: de color dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Tauro inicia una semana tranquila, con bastante acercamiento familiar, tratando de dejar de lado las diferencias y buscando consolidar la parte más importante que es el amor en la familia. Hay que cuidarse entre quienes se quieren. Momento: de color perlado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los gemelitos encontrándose, se miran en el mismo espejo y logran apaciguar aguas que, turbulentas, quitan bastante seguido la paz de estos nativos cuestionadores, incluso al todo mismo. Revelación y madurez sana. Momento: de color rosa suave.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día integrador para los más amantes de los símbolos, tanto de la familia como la Patria, el origen, la propia visceral forma de estos amorosos del Zodíaco. Hoy buscan mediar y lograr la paz profunda que se necesita en el hogar. Momento: de color blanco brillante.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Estarán los leoninos muy atentos a las cuestiones laborales, hay logros económicos y tranquilidad. El amor de la mano de la buena celebración universal, dándole a estos regidos por el sublime rey Sol una jornada más que feliz. Momento: de color naranja.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Con impecable dedicación, los virginianos preparan la jornada con ansias de agasajar y de demostrar cuánto les importan sus allegados. Se conectan con la familia desde un lado repleto de ternura y unión. Regocijo en la convivencia. Momento: de color lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Abrigan los librianos sentimientos con cierta nostalgia, aunque con mucha paz y la capacidad de superación ante el recuerdo de sus dolencias. Buscan consolidar en la pareja esa unión bien de adentro que añoran. Momentos cálidos. Momento: de color celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Jornada muy repleta de energía para estos nativos potentes y a la vez entrañables que tratan siempre de poner lo mejor de sí para que las cosas marchen en su mejor forma. Amantes de la familia, los escorpianos, brillan y disfrutan. Momento: de color dorado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Compungidos, los sagitarianos con nostalgia tratarán en esta jornada de dejar atrás los motivos que les quitaron alguna vez parte de la alegría. Almas evolucionadas, renacen y miran hacia atrás con una sonrisa de superación. Momento: de color verde brillante.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día largo pero con varias sorpresas agradables en el haber emocional de las cabritas. Sin llegar a dispersarse, aquellos que deban trabajar, podrán tener una jornada también alegre. El punto es estar bien sea donde sea que estemos. Momento: de color rosa metalizado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos, con tranquilidad porque logran llegar a conectarse bien con personas del entorno que se sentía que era imposible. Largos pensamientos, sentidos también, pero no dejarán de tener presente la realidad mejor o a mejorar que tienen. Momento: de color azul intenso.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos día muy festivo, con ansias de que todo sobresalga por el amor y las virtudes que sus allegados o familiares tengan. No hay duda que cada ser tiene su mejor parte y que es la que prima. Paz y entendimiento. Momento: de color cereza.

Horóscopo

Horóscopo del miércoles 14 de junio, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Vuelven a ustedes memorias de una etapa más productiva en su faz económica. Traten de aceptar que las cosas cambian y que todo tiene la posibilidad de revertirse. Aceptación. Siempre se vuelve a empezar y a veces aunque no queramos. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Revisen sus papeles y pongan al día algunos atrasados. Los momentos del día estarán apacibles dándoles la posibilidad de poner en claro sus proyectos profesionales. Traten de notar que estar en paz es una actitud base en la vida. Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La quietud del día les hará pensar que las cosas que esperan tardarán más de lo imaginado en cumplirse. Sepan distinguir la realidad de los estados anímicos. Paciencia. Jornada para proponerse no ser tan vulnerable. Momento de color: perla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Les anticipan una noticia en el plano laboral que podría generarles una nueva posibilidad de crecimiento. Traten de sentarse a dialogar sinceramente con sus parejas, hay cosas que no pueden pasar por alto. Manejarse con la verdad y los tiempos justo. Momento de color: anaranjado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Se congestiona la situación laboral por imprevistos que surgen. Traten de proporcionar la ayuda necesaria para solucionar los inconvenientes rápidamente. Llamado para ayuda. Siempre que podamos dar no deberíamos dudar en hacerlo. Momento de color: verde claro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Una nueva alternativa que en otro momento habían descartado vuelve a presentar una posibilidad de éxito. Hay situaciones en el plano afectivo en las que el silencio se lleva su mayor parte. A veces callar resulta dejar pasar la posibilidad de remediar. Momento de color: berenjena.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Estado de alerta que se convierte en una falsa alarma a lo largo del día en su lugar de trabajo. No se arrepientan de conversar una situación que no quedó clara con familiar muy cercano. Hacer con los problemas lo posible para que no existan, es decir tratar de no generarlos. Momento de color: azul profundo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Logran terminar con ciertos compromisos que tenían adquiridos desde hace tiempo. Una nueva alternativa de obtener buenos contactos a partir de reunión social a la que pueden ser invitados. Siempre saber darse su lugar en el mundo. Momento de color: carmesí.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se estabiliza el ambiente en sus lugares de trabajo, hay armonía y buena predisposición. Una nueva etapa en ustedes que tiene que ver con la faz creativa. Inspiración y proyectos. Nada más preciado que el don de crear cosas. Tengan confianza. Momento de color: celeste.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No interrumpan ciertos compromisos por otros de menor importancia, traten de organizar mejor su agenda. A veces no vemos con claridad nuestras conveniencias. El amor está en buenas condiciones. Quizás cuando la exigencia personal es alta, manejamos mal las cosas. Momento de color: violeta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La multiplicidad de su capacidad puede significar en los otros que pueden entregarle sus propias responsabilidades. No carguen con lo de los demás. Se sensibiliza sentimentalmente. Día para aprender a darle el lugar merecido a cada cosa. Momento de color: café.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Completan un círculo con un dato que llega a ustedes haciéndole finalizar un problema familiar. Conquista repentina con alguien que conocen casualmente. Seducción. Saber las cosas propias que a los demás los hace simpatizar con nosotros. Momento de color: frutilla.

Horóscopo

Horóscopo del jueves 15 de junio, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Les sugieren algo muy acorde a las circunstancias económicas que están pasando. Todo apuntaría a solucionarse. No pierdan la posibilidad de restarse problemas antiguos, busquen en ustedes mismos la premisa de que la prioridad sea la tranquilidad. Momento de color: celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se darán cuenta de lo positivo que es para ustedes la cercanía de una persona que a partir de hoy no estará por circunstancias ajenas a la propia voluntad. Traten de no perder ese vínculo. Día para no sentirse solos y para luchar por la felicidad aunque nos parezca lejana. Momento de color: oro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se sorprenderán por noticia que les llega a través de alguien que hace mucho que no ven. Una reunión con personas de sus trabajos los harán ver una realidad que los llevará a pensar mucho. Darse cuenta a tiempo sintiendo que siempre se está a tiempo. Momento de color: rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Una especial invitación les hará dejar de lado otro plan que tenían. Sus momentos de angustia comenzarán a ceder a partir de un nuevo vínculo afectivo. Ilusión y ganas. Tómense la libertad de elegir lo que más les guste, lo que más los lleve a estar bien, sanamente. Momento de color: lima.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Deberán insistir en el plano laboral acerca de ciertas promesas que les habían formulado. No permitan que su dolor afectivo opaque el aspecto laboral. Estado de alerta por su economía, gasten lo menos posible, no despilfarren, no hace falta. Momento de color: ámbar.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Posibilidad de arreglo con respecto a una situación con papeles. Sentirán que no los comprenden en sus lugares de trabajo, traten ustedes también de ser lo más flexibles que puedan. Generar buenas cosas nos hace recibir lo mismo luego. Momento de color: lacre.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sentirá muchas ganas de encontrarse con alguien que los dejó pensando en otro momento de sus vidas. Deberían evaluar interiormente cuáles son sus necesidades afectivas. Pasan cosas que en principio no podemos saber el por qué, pero debemos tener siempre en cuenta que todo tiene una causa y un efecto. Momento de color: magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No dejen pasar la oportunidad de conocer gente que les interesa a través de una reunión social a la que son invitados. No siempre las cosas se dan a nuestro gusto en el plano laboral. Paciencia. Día para valorar lo que se tiene, de calmar la ansiedad y agradecer cada segundo de vida. Momento de color: agua.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se dan una posibilidad en el plano de las actividades. Sus relaciones laborales tienden a mejorar. Un altercado con sus parejas lo llevarían a perder la tranquilidad lograda, traten de conciliar. Notar la importancia de las cosas positivas que vivimos. Momento de color: aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Acuerdo que llega de la mano de una persona que los ayuda a negociar un problema. No todo está perdido en el plano afectivo, traten de reconocer sus fallas y decidan sabiamente. Ver nuestro interior y no negar los errores que cometemos. Momento de color: púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Agotadora jornada en la que deberán tomarse un respiro para poder continuar. Quizás deban aprender a ponerse límites ustedes mismos con respecto al ritmo de sus actividades. Respetar nuestro descanso y todo lo que competa a nuestra salud. Momento de color: té verde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Promesa que se cumple en el plano laboral. Todo lo que sienten hacia esa persona deberían decírselo, será bien escuchado. No se comprometa aceptando una invitación que no le gusta. Poder decir nuestras verdades no debería causarnos culpa, el punto es la autenticidad. Momento de color: oliva.

Horóscopo

Horóscopo del viernes 16 de junio, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Posible reunión importante en el plano laboral. Una brillante perspectiva se presentará con respecto a un viaje de negocios. Su simpatía y espontaneidad les darán una conquista. No postergar las cosas que debemos hacer. Momento de color: limón.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Deberán atender cuestiones que hacen al movimiento de sus papeles. Una interferencia en el plano afectivo podría desestabilizarlos, apelen a su auto control. Un intervalo en el tiempo de su relación sentimental sería apropiado. Buscar encaminarnos a lo que queremos lograr. Momento de color: coral.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Un aspecto importante de sus vidas laboral se verá renovado. Logran que les den el lugar que esperaban desde hace tiempo. No dejen pasar la oportunidad de acercarse a esa persona que les interesa. Buscar lo que queremos encontrar debiera ser el incentivo. Momento de color: malva.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Tendrán la posibilidad de reencontrarse con alguien del pasado. Podría interrumpirse un proyecto que estaba casi realizado. Deberán esperar un tiempo para retomarlo, no desesperen. Las cosas pueden desestabilizarnos, el punto es no permitirlo y seguir adelante. Momento de color: apio.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Clarifican una situación en sus lugares de trabajo. Si todavía tienen interés en ese proyecto, deberían insistir. El amor a veces requiere de cierta lucha. Decisión pendiente de tomar las riendas o renunciar asumiendo que a veces no podemos todo. Momento de color: cerúleo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Proyectan en ustedes una nueva perspectiva. Su interés por mejorar los hará trabajar más de lo pensado. Un objetivo en el plano familiar se verá realizado. No dejen pasar el día sin efectuar ciertos llamados. Reconocer el esfuerzo que nosotros mismos hacemos, valorarnos. Momento de color: oro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Dedican un tiempo a conversar con alguien que les agrada mucho. El día alternará el estado anímico entre nervios y alegrías que refieren al plano afectivo. La clave del amor está en asumirlo y darnos cuenta cuando no podemos evitar sentir lo que se siente. Autenticidad al precio que implica. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se revierte un problema que tenían en el trabajo. Queda en suspenso una inquietud que les habían planteado, punto de vista que cambia. Comienza una etapa de conexión espiritual que los hará apuntar hacia dentro de ustedes mismos para poder sacar lo mejor. Momento de color: canela.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sugestiva respuesta de alguien del entorno laboral. Se quedarán pensando en una propuesta que les llega en el área de sus actividades. Estén atentos ante las sugerencias de los demás. No se comprometan antes de tiempo en una salida. Momento de color: beige.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Estado de alerta en el plano económico, traten de manejarse con prudencia con respecto al movimiento del dinero. Reciclan una idea con respecto a un proyecto. Iluminación. Aprovechar los momentos sabiendo que a veces se puede y a veces no. Momento de color: plateado.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero) Especial atención dedicarán a conflicto que surge en el área de sus trabajos. Confusión a causa de un tercero. Reflexionan acerca de una decisión errónea que tomaron en el plano afectivo. Lo importante es darse cuenta de los errores sin hundirse en la negativa culpa. Restauración. Momento de color: melón.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Imaginan algo que luego se da. Día en que la intuición estará más sensibilizada. Comienzan una etapa de contactos, serán invitados a lugares en los que habrá gente interesante. Socializarse es muy bueno en varios sentidos. Salud mental y emocional que mejora. Momento de color: luna.

Horóscopo

Horóscopo del sábado 17 de junio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Una nueva versión de lo que les han dicho en el plano afectivo los alivia. Sucesos inmediatos que satisfacen a la familia. Novedades y soluciones en el plano laboral que se darán antes de lo esperado. Saludable día. Momento de color: cereza.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) La madurez de las emociones demostrada en situación poco agradable. No interrumpan lo planificado en el área de sus actividades. Objetivos cumplidos. La seguridad y la certeza en los actos y las reacciones. Momento de color: violeta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Simpatía por alguien nuevo que llega a sus vidas. Agradable jornada en todos los planos que compensan malos ratos pasados. Saber apreciar las compensaciones que la vida nos abre puertas positivas y saludables. Momento de color: amarillo suave.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Espacios privados en sus vidas afectivas que los harán sentir más paz. No se detengan frente a los cambios, acepten la posibilidad de cambiar. Crecer en la vida implica ir cambiando desde lo sano sin dejar de ser. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Un áspero encuentro con alguien del pasado. Traten de alivianar las cosas con un poco de humor. No se comprometan si no pueden cumplir. Delegar responsabilidades es un acto de amor bien pensado para que el otro crezca. Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Las perspectivas en el área laboral mejoran. No se dejen confundir por dichos que traen un doble mensaje. Usen objetividad frente a las cosas poco claras. Lindo encuentro con personas nuevas que despiertan su interés. Momento de color: verde bosque.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Un momento de angustia se reemplaza por alegría en la familia. Sepan esperar lo que están ansiosos de que ocurra. Recordar que todo tiene un momento para ser vivido. Apresurarse quita la magia de la espera esperanzada. Momento de color: frutilla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Su alta capacidad de intuir los llevará a dilucidar un problema. No se angustien de más en el plano familiar. Permitan que las cosas se den en tiempo y forma respetando el ritmo natural que todo tiene. Momento de color: ananá.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Es probable que llegue a sus vidas alguien que los reconecte con la tranquilidad emocional. Estén abiertos a ver y no dejar de predisponerse a que la vida sea un premio. Logran una conversación que esperaban. Momento de color: verde hoja.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Un nuevo proyecto se avecina en el área laboral. Sabrán decidir sabiamente. No se adelanten en firmar papeles pendientes, revisen bien sus decisiones. Hoy ejerciten permitirse equivocarse a veces. Momento de color: menta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Meta realizada. Los asuntos del corazón toman un giro interesante. Renovación espiritual en un día colmado de tranquilidad. Siempre se puede volver a empezar en todos los planos de la vida. Valoración. Momento de color: cian.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) La realidad llama a sus puertas. Reconocer las fallas propias nos hace evolucionar y a la vez ser más considerados con los demás. Ver el todo con un matiz de ternura, de calma, de amor y equilibrio. Momento de color: maíz.

Horóscopo

Horóscopo del domingo 18 de junio, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Claridad en un momento de decisión afectiva. No interrumpan lo que comenzaron en el área de proyectos, no duden tanto. Se reanuda un diálogo que les otorgará la sensación de poder sentirse seguros. Valoración. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Algo muy prometedor en el plano afectivo. Familiares los necesitan. Este será un día para que ustedes demuestren su capacidad de resolución. Dar y ayudar es ley en la vida. Espiritualidad y ganas de sentirse plenos. Momento de color: plata.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se improvisa un proyecto que podría resultar positivo en el área laboral si se sientan a considerarlo. Sus ánimos renovados frente a salida nueva. Día para aprovechar las capacidades de seducción y de inteligencia. Momento de color: frutilla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Una nueva sensación frente a problema emocional que los daña. Se avecina una situación nueva que los compensará y los ayudará a tener siempre una visión positiva frente a la vida. El punto es no permitirse vivir sufriendo. Momento de color: amarillo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Algo importante se recompone. Nada sería igual en el plano afectivo si deciden ver las cosas desde un punto de vista más simple. Saber que siempre hay posibilidades en todos los planos de la vida. Momento de color: crema.

Virgo (23 de agosto al 20 de septiembre) La llave de la felicidad la tienen exclusivamente ustedes. No responsabilicen a los demás de los problemas porque cada uno tiene los suyos y se hace lo que se puede. Día para vivir la vida desde el amor y la paz. Momento de color: amatista.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Actúen con franqueza y digan lo que necesitan decir en el plano afectivo. Un comienzo exitoso en el plano laboral se avecina. Se proponen cosas nuevas ustedes mismos para su vida personal, comprometerse con lo que se siente. Momento de color: oro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Una nueva experiencia en el área afectiva. La familia ayudará en situación personal. Claridad en objetivo nuevo que les traería posibilidad de sentirse acompañados y valorados. Día pleno con mucho ánimo. Momento de color: magenta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Un especial reconocimiento entre sus amigos, quienes valoran sus actitudes. Algo importante en su sentir los lleva a generarse paz. Sagitarianos ustedes saben bien que siempre hay que conectarse con la espiritualidad. Momento de color: rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) La esperanza a flor de piel en situación que afecta a un familiar. Sepan analizar a tiempo problemas laborales que están vislumbrando. Domingo para analizar y considerar algunas decisiones para futuro. Momento de color: celeste.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Algo comienza en el área creativa. Dejen fluir sus talentos natos acuarianos. Un amigo los ayuda en situación afectiva. Día para disfrutar de las cosas bellas e intensas de la vida. Propuesta de cambios. Momento de color: cereza.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Un especial día en el plano afectivo con reencuentros y diálogos. Se refleja en ustedes algo nuevo internamente que los hace sentir más seguros. Valoración de las propias virtudes. Momento de color: lila