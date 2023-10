Horóscopo del lunes 23 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Una cosa es la teoría y otra es la realidad palpable y viable. No siempre podemos plasmar las cosas que aspiramos. Se suman conversaciones que tienen que entablar con personas de su entorno laboral. Momento de color: amarillo puro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Darle un nombre a lo que sienten, sería importante para poder asumirlo. Día para decir, para pronunciar lo que necesitan manifestar. Evalúen mejor las posibilidades que implican movimientos de dinero, cautela. Momento de color: azabache.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Redondez equitativa casi a lo perfecto en cuanto a negociaciones, firmas, contratos, diálogos importantes. Suman a sus listas de amigos personas interesantes que demuestran merecer ser queridas. Momento de color: cristalino.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Las finanzas como protagónicas en esta jornada en que tienen la posibilidad de saldar deudas, cancelar contratos, terminar una etapa. Los afectos algo movilizados dados los acontecimientos que descubren o se enteran. Momento de color: marrón puro.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Hay personas que ponen al frente la falsedad como especulación sin entender que eso se nota. Sigan adelante sabiendo que es parte del error humano. No accedan a una nueva propuesta que implique poner dinero. Día para observar. Momento de color: luna.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Corrijan el error respecto a dichos pronunciados y acepten haberse equivocado. Jornada propicia para poder avanzar en el plano financiero. Chequeen sus papeles y hagan esos trámites atrasados que urgen. Momento de color: amaranto.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos sepan esperar, aprendan a darle al tiempo lo que necesita para plasmar las cosas. Usen sus horas y días en pos del crecimiento y de poder tener mayor optimismo. Todo es cuando tiene que ser. Momento de color: verde mar.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hay movimientos en el plano de las actividades. Tengan a bien en lo posible organizar sus agendas y disponer de las prioridades. Dejen un poco de lado la frialdad a la que a veces incurren y no teman soltar sus emociones y sentimientos. Importa el amor como motor de vida. Dense permiso. Momento de color: rosa tenue.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día con mucha creatividad, llegan a exponer sus talentos y lograr reconocimientos determinantes. Las relaciones de pareja con distancias y reclamos, sepan valorar a quienes los quieren. Momento de color: amarillo brillante.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) El poder de seducción que poseen a través de la palabra o de la propia inteligencia, hace que hoy puedan tener ventajas importantes. Los regalos de la vida merecen ser valorados y agradecidos. Empatía. Momento de color: ciruela.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las discusiones con tonos subidos y palabras sueltas irresponsablemente, sólo atraen inarmonía y vibraciones negativas que afectan a todos. Construyan expresiones en las que sus verdades fluyan sanamente y desde el corazón. Momento de color: amatista.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) A veces el por qué de las cosas no logramos conocerlo, pero es bueno afrontar y poner lo mejor de uno mismo para conseguir solucionar los problemas. Día luminoso en muchos aspectos, favores y premios que merecen. Momento de color: malva.

Horóscopo del martes 24 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Vitalidad y renovación de ánimos que los incentiva a poder realizar las tareas del día con mayor facilidad y frescura. Tengan a bien finalizar esos asuntos de papeles que dependen de ustedes. Focalizan una posibilidad de poder activar un antiguo sueño. Momento de color: celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hay posibilidades nuevas en el amor, debieran proponerse acercarse a esas personas que los hacen pensar más tiempo del que normalmente hacen. Sus talentos en las actividades podrían hoy ser muy reconocidos. Expectativa: momento de color: perla.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La independencia económica siempre se logra. Mantengan sus objetivos claros sin dudar de sus capacidades laborales y de emprender. Atracción especial que les inspira alguien de su entorno. No teman avanzar. Momento de color: frutilla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Mayor impulso y motivación en esta jornada interesante en el plano de las actividades. Lucidez y rapidez que sabrán plasmar maravillosamente. Las dudas que tengan respecto a sus parejas, pueden solucionarse si preguntan. Momento de color: zafiro.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Interés de otros sobre ustedes que sentirán venir con propuestas. Recuerden sus errores anteriores y mantengan un perfil más racional y con vistas a futuro. El amor con algo de distancia que deberán prestar atención. Momento de color: azabache.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Cuando se sufre por algo inadmisible hay que revisar a qué se debe. Hoy sensibilidad extrema, traten de distender y darle valor a lo que realmente tiene valor. Buen tiempo para proponerse alguna actividad física. Momento de color: cian.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Quizás sientan más claramente sobre esos problemas que los tocan de cerca. Pongan de ustedes su ayuda y suelten lo que no les pertenece. Revisen sus obligaciones en el plano de las actividades. Concentración. Momento de color: naranja.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No piensen en enfermedades que no tienen, sepan cultivar en ustedes la mejor energía sabiendo agradecer al Cielo las buenas cosas que les pasan. Cuiden los gastos escorpianos, hay tentaciones evitables. Momento de color: verde puro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos día en el que el fuego propio sale a la luz. Tengan a bien poder manejar esas energías y lucir sus mejores partes. Diálogos necesarios para llegar a acuerdos que están necesitando lograr. Liberación. Momento de color: té verde.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Si ven difícil realizar un proyecto, a tiempo decidan poder realizar otro que esté a su alcance. Cada cosa tiene su tiempo, es sólo poder darse cuenta el cuándo. Los asuntos del corazón podrían tener un giro. Momento de color: ocre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Cuiden lo suyo siendo que eso abarca a los suyos. Sin discutir, se puede ser firme en las cosas que no se pueden pasar por alto. Las diligencias del día algo agotadoras, si organizan mejor las prioridades y tiempos, saldrán airosos. Momento de color: oliva.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos revisar las actitudes en este día algo convulsionado y proponer calma en ligar de irascibilidad. Hay momentos en el que el silencio es poderoso y enseña más al otro que mil palabras. Meditación. Momento de color: púrpura.

Horóscopo del miércoles 25 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Eficacia en el método dada la prontitud requerida para solucionar situaciones inesperadas en el área de las actividades. Sin dejar de lado a los requerimientos de sus afectos, procuren tener reacción favorable que les esquivarán complicaciones. Momento de color: blanco.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Tiene que haber algún modo de poder resolver esos problemas de larga data que los aqueja con personas de su entorno. Dejen de lado el resentimiento y crezcan espiritualmente. Llegan a conseguir posicionarse mejor en sus trabajos. Movilización. Momento de color: azul.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No es cuestión de echar culpas, sino de poder reconocer las faltas de uno mismo. Conciliación. En el plano económico hay algunas cuestiones que resolver para poder calcular avanzar con nuevos proyectos. Superación. Momento de color: marrón.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cambio de actitud que los beneficia en el ámbito familiar. Poner distinta energía hace que el ambiente se renueve y cambie. Sin atropellar la tranquilidad, hagan que sus días sean más calmos en el trabajo. Momento de color: rosa aterciopelado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Costoso desgaste de energía por asuntos laborales. Leoninos con tanto caudal de voluntad y capacidad debieran manejarse más tranquilos y pensando en la salud integral. El amor con novedades que los alegrarán. Piensen. Momento de color: rojo fuego.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Mucha seguridad en el día de hoy para entrevistas laborales, asuntos legales, arreglos, conversaciones importantes. Se palpa en ustedes la enorme responsabilidad que tienen en todos los sentidos, que eso no agote su energía. Momento de color: oro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) La exactitud en sus mensajes hacia esas personas de su interés, será comprendida y avanzarán positivamente. No dejen de lado las intenciones creativas en el trabajo, crean en ustedes y en su lírica. Momento de color: amarillo fuerte.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Este día mercuriano les adelanta mucha lucidez en el campo intelectual, dando oportunidades nuevas que los harán lucirse. La zona afectiva con algo de acidez que los aísla un poco. Estar con uno mismo es necesario. Momento de color: lima.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Acostumbrarse a lo que no está bien, no es la salida ni es sano. Dense su bello lugar en este mundo y activen las alarmas para que los inviten a cambiar. Siempre dependemos de nosotros mismos. Momento de color: verde seco.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) La solidaridad es una condición humana que debe trabajarse y realizarla. Observen a su alrededor. Consultas médicas que salen bien y valorar esto también es preciso. Avanzar desde lo humano hace bien. Momento de color: miel.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sentirse seguros en el amor es un avance que los calmará a aquellos que sientan celos. Pero aún inseguros, aprender que es responsabilidad de cada cual. Invadir no es algo que les guste acuarianos, no lo hagan ustedes. Momento de color: amaranto.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Logros que los hace pasar la franja que sentían como inconveniente o que paralizaba su sensación de seguridad en sus actividades. Poder concentrarnos en nuestros talentos es importante. Satisfacción y realización nuevas. Momento de color: plateado.

Horóscopo del jueves 26 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Vitalidad que llevan a sus actividades con mucha lucidez y operatividad. Día apto para firmas, cuestiones legales, compras o ventas. Se suman amigos con los que podrán congeniar muy bien, como si los conocieran de toda la vida. Momento de color: verde claro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Procuren terminar con ese problema financiero como sea. Hay cosas que no pueden perder tiempo, terminar problemas hace sentirse bien. Revisen y organicen las tareas del día a modo de poder cumplir con todo. Momento de color: caoba.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Conocerán nuevas personas en el ámbito laboral. Vendrían con propuestas o conversaciones que los beneficiarían. Elevada tensión en las parejas, pero aprender que manejarse desde el enojo y el desencuentro, siempre es peor. Momento de color: rojizo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Es notorio en sus rostros el cansancio y las ganas de poder tener un lapso de despreocupación. Aprender que podemos lograrlo aún en medio de nuestras actividades diarias aunque sean muchas. No es dónde estemos sino cómo estemos. Momento de color: agua.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) activan sus alarmas ante sensación de que algo que ustedes no saben está ocurriendo. El stress genera este tipo de sensaciones, de todos modos presten atención. Nada malo les ocurre, valoren las buenas cosas, lo positivo, o que los alegra. Momento de color: sol.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Fuentes de ingresos con mayor volumen que les alivianará las cargas y compromisos. Sean más condescendientes con sus familiares, comprender al otro y sobre todo ponerse en su lugar, hace que podamos ver mejor. Momento de color: pera.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos a veces hay compromisos con los que es mejor cumplir y no hacer que se produzcan mayores problemas al no concurrir. Tiempo siempre hay cuando tenemos ganas de hacer algo, entrenen, caminen, cuídense. Momento de color: ciruela.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hoy muy cerebrales atienden sus cuestiones con mucha lucidez. Llamados y movimientos en el área de las actividades que los conforman e incentivan a tener mayores expectativas. Aprovechen para ver la realidad de sus corazones. Momento de color: rojo aterciopelado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Refugian sus mentes en el Arte. Tener más presente las actividades creativas hace bien al alma. Organizan sus papeles para poder realizar esos trámites que hoy saldrían fáciles y resolutivos. Movilización interna. Momento de color: violeta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) La actitud rutinaria es bastante típica en signos de Tierra. Procuren ampliar y hacer más elásticas las actividades sobre todo de recreación. En el amor sería un buen día para poder dar a conocer sus verdaderos pensamientos. Momento de color: amarillo fuerte.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Problemas aledaños y adyacentes que vienen de arrastre en el plano familiar. Abran sus puertas al diálogo con quienes se deben ese diálogo. Apunten a organizar sus finanzas y poder realizar cosas que tendrían pendientes. Éxito. Momento de color: turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sienten que recuperan cosas que creían haber perdido y no son materiales. Poder volver atrás y modificar errores es una oportunidad que se tiene día a día. No pongan en juego sus afectos por torpezas o arrebatos. Momento de color: verde bosque.

Horóscopo del viernes 27 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Viernes con sensibilidad que se acentúa y los lleva a querer terminar con algunas cosas que les hacen mal. Poder poner punto final a lo que no nos sirve es crecer. Actividad en el plano emocional que les dará un refrescar positivo. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Procuren tener una actitud más cautelosa y de conciencia a la hora de comprometer sus finanzas en compras o inversiones. No así en el amor que es un día harto bueno que completa las ganas de poder estar bien y feliz. Momento de color: fucsia.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos a la hora de tener entrevistas traten de calmar los nervios, todo va a estar muy bien. Sin novedades que los deba preocupar, es hoy un día interesante sobre todo para hacer contactos nuevos o recuperar otros. Momento de color: amarillo puro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) La derrota no es una palabra que deba circular en sus ánimos. Tener inconvenientes no implica estar derrotados, arriba regidos por la bella Luna, usen la intuición que ésta les da y salgan a triunfar. No fantaseen con que sus amigos los rechazan. Momento de color: azul puro.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cuiden sus emociones y busquen a alguien que coincida con sus sentimientos y proyectos. Saber que hay alguien en este mundo para poder ser felices. Trabajen con más relajación, las cosas ocurren igual, cuiden la salud. Momento de color: lila.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día efectivo para entrevistas laborales, reuniones, propuestas, cambios, novedades. Es integral la conciencia sobre cómo uno es y cómo uno procede, porque todo afecta tanto de manera positiva como negativa. Equilibren. Momento de color: púrpura.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Planteos y reclamos a la orden del día, dado que podrían surgir problemas en el área laboral. Estén dispuestos a manejarse con cautela y a poner los puntos sobre las íes. Noticias que llegan al ámbito familiar y que los lleva a poder dar punto final a viejos conflictos. Día movilizado. Momento de color: perla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día venusino como para realzar la seducción y el encanto que no es menor en los seductores escorpiones. No usen su aguijón en el trabajo y tiendan mejor a estar más predispuestos a la convivencia sana. Momento de color: rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Desde el afecto y con respeto se puede poner límites a circunstancias incómodas o desatinadas en el área laboral. No guarden lo que sí pueden decir. El amor con nuevas posibilidades de acercamiento y unión. Momento de color: frutilla.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Informaciones algo erróneas que llegarían a sus oídos. Aténganse a su interpretación objetiva y saquen sus conclusiones. Suponer no es lo mismo que comprobar. Buen día para proponerse cuidarse con dietas o ejercicios. Momento de color: ámbar.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Ejercítense para poder asumir los compromisos que sólo pueden cumplir. Escuchen su propia voz y revisen las cosas que realmente pueden asumir. Alineen y estén seguros respecto a las finanzas, tiempo de pensar bien. Momento de color: azabache.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hay tiempo para poder terminar de concretar esos planes que tienen en mente. Sienten que pueden intensificar su rendimiento frente a los desafíos que tienen en el área de las actividades. Cambios en el corazón. Momento de color: magenta.

Horóscopo del sábado 28 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Conceptos que surgen respecto a cómo afrontar el día sin alterar los ánimos. Arianos con ese Marte regente, es constante tener en cuenta la enorme energía que tienen, no la desgasten con negatividad. Confirman invitaciones que los alegrarán. Momento de color: celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Es un buen sábado como para sentarse a hacer orden respecto a las finanzas. Evaluar deudas, pagos, dineros que entrarán. Aún así habrá tiempo para distenderse y tener salidas agradables, con amigos, familiares o sus parejas. Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos que para ustedes la palabra no es una dificultad, traten de activar los diálogos con sus parejas, no profundicen sus preocupaciones sino saquen a luz las buenas y sinceras intenciones. Luminosidad y logros. Momento de color: rosa suave.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Traten de entender que hay personas que no son ni comparten sus opiniones. Aceptar es crecer. Sábado austero en cuanto a los movimientos pero procuren romper ese hielo y aceptar invitaciones. Cambio emocional. Momento de color: aguamarina.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Con algo de remordimientos antiguos encaran este sábado que debiera ser un día de oportunidades y relajación. Aprender a corregir las actitudes propias que nos lastiman, ayudarán a sorprenderse favorablemente. Percepción. Momento de color: luna.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Generan en ustedes ánimos frescos de querer emprender cosas nuevas que les alegrarían realizar. Opciones de deseos que se combinan con posibilidades. Sostienen armonía y diversión en las familias. Día de sol. Momento de color: dorado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Imágenes en sus mentes que nada solucionan. Procuren separar la obsesión del verdadero problema y poder la energía suficiente como para saber que todo se puede solucionar. Probables invitaciones sociales que los alegrarán. Momento de color: durazno.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La exactitud respecto al futuro por suerte no existe. Sí existe la proyección, la esperanza y el empuje para poder lograr lo que se espera. Manéjense desde la prudencia combinada con la inteligencia. Son muy capaces escorpianos. Momento de color: púrpura.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos evalúen qué pueden y qué no pueden hacer. La sobre exigencia nos lleva a estar agotados y nerviosos, y eso no es saludable. Quítense ese peso de encima. Llegan mejorías esperadas en el plano familiar. Momento de color: blanco.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Evalúen bien las propuestas que vengan de allegados. No siempre lo que se dice es lo que se hace o se puede hacer. Representan ustedes la racionalidad, con un poco más de flexibilidad, llegarán a conclusiones harto mejores. Momento de color: cian.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Versatilidad y variabilidad en el plano afectivo que abarca también a las familias. Es independiente el alma acuariana, pero necesita que los afectos estén ordenados e integrales. Hora de proponerse actuar. Momento de color: azul profundo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sensibilidad en intuición a la vez que los lleva a poder arribar a determinadas conclusiones que necesitan. La necesidad de poder reabrir los caminos en el área de las actividades lleva a estos fuertes del Zodíaco a activarse. Momento de color: verde.

Horóscopo del domingo 29 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) A veces hay cosas que nos afectan especialmente, sentir ese desgarro en ustedes arianos es profundo. Y a la vez, desde lo profundo saben salir y encontrar la paz de nuevo. Miren adelante siempre. Habrá sorpresas alegres en este día, sepan verlas. Momento de color: perla.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Música para sus oídos taurinos, que llega desde la pronunciación de palabras que esperaban por parte de personas de su interés. Hoy es un día para aceptar invitaciones o hacerlas ustedes. Los compromisos laborales atiéndanlos mañana. Momento de color: dorado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Cuando tenemos sensación angustiante o de desazón, no hay que acostumbrarse, hay que revisar y profundizar. Es posible más de lo imaginable vivir feliz. Esquiven motivos de tristeza, sean creativos y optimistas. Momento de color: oro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos procuren no tentarse tato con gastar en cosas que realmente no necesitan. No es aconsejable endeudarse. Disfruten la jornada, caminen, ejercítense, liberen energías contenidas. Momento de color: anaranjado brillante.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Hoy prueben analizar qué cosas tienen que cambiar para mejorar las relaciones interpersonales. Llegan a poder estar a punto de concretar nuevos proyectos en el plano de las actividades. Creatividad y entusiasmo. Momento de color: verde cian.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Les pedirían explicaciones en el plano familiar que ustedes las darán si lo creen necesario. Se hacen confusas las opciones en el plano de las finanzas, procuren hacerse en tiempo para pensar paso a paso sus ambiciones. Momento de color: salmón.

No cambies tu comportamiento, pero permanece atento a los giros de acontecimiento

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Desde su intuición podrán darse cuenta acerca de algunos problemas que tienen en su ámbito laboral. Librianos recuerden no gastar inútilmente y atenerse a no generarse gastos sin necesidad. Tentaciones. Momento de color: uva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sensación de agotamiento mental y con ganas de poder divertirse saliendo con amigos o personas de su interés. Verán el día con plenitud y con un descubrir una nueva paleta de oportunidades, sin tanta exigencia propia. Momento de color: rosa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos háganse el rato para organizar sus tareas para evitar que los nervios los dominen. Háganse sus planes y proyecten correctamente. Hay cosas importantes en su hogar que van camino a solucionarse. Momento de color: canela.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hoy propónganse hacerse un plan para alimentarse más sanamente. Entender al otro es parte del trabajo diario que todos tenemos. Partir desde la mejor actitud que puedan ofrecer, para poder terminar con disputas. Momento de color: coral.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Se ubicarán en mayores circunstancias para poder crecer en el plano social. Contactos, nuevos amigos y crecimiento de conocimiento en diferentes actividades. Refuercen acuarianos ese ánimo agradable. Momento de color: turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Dense su lugar y planifiquen alguna salida con quien más quieran. Día con luz en el que verán cosas nuevas, paseos, descubrimientos internos sobre que a veces nos encapsulamos en las situaciones que nos gobiernan. Hay que salir. Momento de color: fucsia.

