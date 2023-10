Horóscopo del lunes 09 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hacer lo que tengan que hacer pero con menor carga de adrenalina. No desgasten sus nervios, respiren, disfruten, hagan lo que puedan. Día para tratar de cambiar los modos y manejarse mejor para ustedes. Momento de color: oliva.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Procuren calmar los ánimos y quitar esa sensación de intranquilidad. Lo interesante es no acostumbrarse a estar alterados, hace mal. Novedades en el plano financiero, se aliviana el peso de las responsabilidades. Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Abrir la puerta a diferente búsqueda de proyectos en el plano de las actividades. La variabilidad de talentos geminianos les dan esa posibilidad. Creatividad. Momento de color: amarillo puro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Esa sensación de agotamiento la dan los nervios que por demás aparecen ante cualquier circunstancia. Usen su luna regente como inspiración de paz y armonía. Conexión con alguien que llega a sus vidas. Momento de color: malva.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Día apto para negociaciones, firmas, diálogos importantes, transacciones. Piensen bien qué hacer en cuanto a sus finanzas, no arriesguen sin corroborar. Prueban que para sus parejas son muy importantes. Momento de color: fucsia.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Podrían confirmarse las cosas que esperan que se den. Día con ánimos positivos y ganas de seguir adelante. El amor con solidez subsanando problemas y priorizando las cosas importantes. Momento de color: lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Diálogos que reconfortan y alivianan ese peso emocional que para ustedes es muy importante. La armonía libriana en perfecto estado. Cuiden las tentaciones y los gastos innecesarios, mal lapso para deudas. Momento de color: granate.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hay relaciones que se deterioran y quizás asumir que las cosas empiezan y terminan. Estén expectantes ante llamados o comunicaciones que en el plano de las actividades llegarían y los alegrarán. Momento de color: azul intenso.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día positivo en el plano de las actividades, llevándolos a conocer nuevas alternativas que enriquecerán sus talentos. Proyección. Hay algunos resquemores en el plano de los afectos, revisen actitudes, no siempre tenemos la razón. Momento de color: ámbar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas gestionen en ustedes mismos poder soltar las situaciones que ameritan que las hagan los comprometidos de ellas. Ayuda a crecer y a poder sentir la responsabilidad en la vida. Momento de color: añil.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Crecimiento en el área laboral salen a relucir sus talentos innatos, creativos del Zodíaco. Sus allegados traen novedades que los alegrarán dando un día pleno en las emociones y los sentimientos. Momento de color: crema.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Comienzo de nueva etapa en el plano afectivo, estén en pareja o recién inicien relaciones. Valoran la dedicación del otro y las ganas de crecer en el amor. Descomprimen una situación laboral. Momento de color: rosa aterciopelado.

Consultá el Horóscopo para tu semana

Horóscopo del martes 10 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Darse cuenta de algunas situaciones que aunque duelan salen a la luz, es clave para poder solucionarlas. La ayuda de los demás es importante pero sobre todo, lo que nosotros mismos hagamos por nosotros. Luz en el día. Momento de color: perla.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cuando sientan que la tristeza es mayor a la lógica, traten de trabajar el ánimo pensando y valorando las buenas cosas que les pasan. Plano laboral con algo de distracciones, focalicen y pongan su natural esmero. Momento de color: verde palta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Estén atentos a los pedidos de préstamos de dinero por parte de conocidos. Hay personas que no valoran el esfuerzo del otro. Ayuda más el consejo que lo material. Día interesante para nuevos contactos. Momento de color: chocolate.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) La energía positiva siempre es buena, de todos modos, no dejen de considerar que cuando las cosas no salen como queremos la energía no debe perderse. Busquen equilibrarse en todo sentido. Amor que ayuda. Momento de color: lila.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sean más flexibles con la auto exigencia y dense el normal permiso para poder disfrutar de las cosas que les gustan. Familiares con buenas noticias y armonía en el hogar que los ilusiona a poder estar más distendidos. Momentos de color: frutilla.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día de mucha fuerza desde la que lograrán afrontar esas situaciones algo complicadas. Saber que siempre se sale adelante. Noticias de amigos que los alegrará y compartirán bellamente. Momento de color: caoba.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Con ganas de reconocer errores, algo que en realidad no les cuesta mucho a los librianos, Los hará sentir alivio sanando asperezas con personas de su interés. Motor encendido en las finanzas pudiendo saldar deudas. Momento de color: azul.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sinceridad que asoma por parte de personas a quienes respetan y quieren. Vayan paso a paso en cuanto a esas decisiones profesionales que deban tomar. No se adelanten a los hechos. Momento de color: cerceta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Las acciones que realicemos en la vida siempre repercuten en las vidas no sólo nuestras sino de quienes nos rodean. Vayan paso a paso con ese familiar, todo va a estar bien. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día en el que podrían lograr tener cierta diferencia a favor en el plano financiero. Procuren insistir en sus áreas de trabajo respecto a terminar de dialogar sobre sus futuros. Siempre hay que defender los intereses propios. Momento de color: uva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las diferencias entre algunos de sus familiares los llevan a tener que generar alguna posibilidad de dialogar entre todos. Propónganse tratar de ordenar más sus finanzas y evitar compras de cosas que no necesitan. Momento de color: lima.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Es difícil poder explayarse en reclamar cuando los afectos son más fuertes que la cuestión de disgusto. Pero es útil para todos partir desde la verdad. Alivio financiero con posibilidades de solucionar problemas. Momento de color: rosado.

Horóscopo

Horóscopo del miércoles 11 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día mercuriano para sentir iluminación y rapidez mental al momento de negociaciones, firmas, acuerdos, contratos. Logran nuevas amistades que traen compañerismo y alegrías mutuas. Camaradería. Momento de color: amarillo fuerte.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las hipótesis que hagan respecto a roces en el trabajo son sólo especulaciones propias. No sientan que son atacados, sólo busquen convivir mejor. El amor con cierta sensación de desgaste, dialoguen y separen las cosas. Momento de color: ocre.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Den un paso al costado en esos conflictos laborales en los que no tienen nada que ver. A veces mediar hace que las cosas se entorpezcan. Amor con cosquillas en el estómago y ganas de llegar a más. Momento de color: pera amarilla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Si se acercan nuevamente a esa persona con la que quieren resolver los problemas verán que hay buena recepción. Conciliar siempre es mejor para todos. Finanzas con gastos familiares inesperados. Momento de color: menta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Lo que les hace dudar en el plano afectivo es parte de sus miedos y no de la realidad. Procuren creer más en el otro y eso no es engañarse. En las actividades mucho movimiento y posibilidades de cambios. Momento de color: lacre.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Expectativa en el plano de las actividades respecto a nuevos trabajos o cambios en sus labores. Vayan paso a paso y sin alterarse con sus parejas, tratando de demostrar que la intención es mejorar las relaciones. Momento de color mandarina.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con algarabía en el plano familiar que se extiende a las amistades que consideran familia también. Resta en las actividades poner un poco más de intención de progreso, no se desilusionen. Momento de color: marrón dorado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Agoten todos los caminos posibles para llegar a la solución de esos problemas que los tienen en vilo. Reclamen y no teman hacerlo. Los amigos deben demostrar serlo. Amor en puerta, dejen que se acomoden las cosas. Momento de color: turquesa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Espacio propio para poder canalizar e internalizar las cosas que les suceden dándose sus tiempos. No visualicen los problemas como gigantes sin solución, minimicen y sean fuertes. Llegan personas nuevas que los alegrarán. Momento de color: esmeralda.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) sentirán alivianarse a partir de noticias alentadoras en el plano de las actividades. Todo es de acuerdo al cristal con el que se lo mire. Ampliar los horizontes es sano. Hay necesidad de realizar actividades físicas. Momento de color: aguamarina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sensación de vacío por asuntos familiares, pero deberían no angustiarse tanto y mirar con optimismo la búsqueda de las soluciones. Las noticias en el ámbito laboral son favorecedoras. Todo se equilibra. Momento de color: anaranjado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sigan con entusiasmo los objetivos que se han propuesto y si todavía no los tienen, créenlos. Somos quienes hacemos nuestro destino, el Universo acompaña. Amor que abre puertas que parecían cerradas. Emoción. Momento de color: rosa.

Horóscopo

Horóscopo del jueves 12 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día muy apto para entrevistas de trabajo, negociaciones, firmas de papeles importantes o trámites. Expongan lo mejor de ustedes y sientan seguridad a la hora de tener que desplegar sus talentos. Momento de color: fucsia.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) La búsqueda en el plano afectivo no debiera ser desde la falta de esperanzas sino al contrario, ir cada día con la mejor sensación de triunfo y de merecimiento. No sobre exijan sus capacidades, simplemente, sean quienes son. Momento de color: uva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sensación de agotamiento y de insatisfacción en el plano de las actividades. Lo rutinario muchas veces pesa, pero hay que buscar la mejor parte y valorar que cada día hay cosas para hacer. Relajen sus mentes geminianos. Momento de color: azul.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Angustias que debieran ceder y tener a desaparecer. Quedarse en ese tipo de sensaciones no aporta nada bueno y demora la llegada de las soluciones y las nuevas perspectivas. Busquen que encontrarán. Novedades. Momento de color: amarillo suave.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Vibración emocional que acelera nuevos sentimientos hacia sus parejas o hacia quienes quieran que lo sean. Acompañarse y sentirse unidos es maravilloso. En el plano de las actividades posibles nuevos emprendimientos. Momento de color: dorado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Capacidad de resolución ante inconvenientes financieros para algunos. Saben reaccionar ante la adversidad y eso les dará el éxito, virginianos. Amor que se aproxima en pos de compenetrarse más. Entendimiento. Momento de color: zanahoria.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Vacación mental ante noticias esperadas las cuales habrían generado en ustedes mucha angustia y preocupación. Se aprende del dolor y del éxito, situaciones necesarias para evolucionar. Premio financiero. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos jornada interesante en el plano social, procuren concurrir si son invitados a eventos o encuentros. Hay sensación de plenitud en el plano afectivo, generado por amigos, parejas, familiares. Momento de color: rojizo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) En cierto modo hay un deseo interno de terminar con algunos vínculos que sienten que no los benefician. Mejorar interiormente es menester de todos, el punto es no acostumbrarse a vivir mal. Momento de color: púrpura.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Creatividad en el plano laboral, sueltan riendas a sus intuiciones con resultados que los sorprenderán. Las familias con ciertos reclamos que deberán escuchar, siempre hay expectativas altas de ustedes. que no pesen. Momento de color: añil.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos decisiones en puerta en el plano financiero que los ayudarán a poder manejarse mejor en ese plano. Las distracciones o la falta de interés en revisar responsabilidades, a veces nos juega una mala pasada. Momento de color: menta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los inconvenientes que tengan allegados no implica que ustedes deban hacerse cargo. Acompañar para el crecimiento, no para la negación. Sueltan y redescubren proyectos antiguos que habían dejado atrás. Momento de color: maíz.

Horóscopo

Horóscopo del viernes 13 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Movimientos en el área laboral, cambios o reestructuraciones. Se animan a conversar cosas que les cuesta con personas de su confianza. Avance espiritual que conlleva a poder ver la vida más bella. Momento de color: plateado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No se detengan en considerar sospechas sin fundamento respecto a sus relaciones afectivas, en todo caso, cada uno es responsable de lo que hace o siente. Actividades con buen perfil y crecimiento, disfruten la vida. Momento de color: violeta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se achica la sensación de angustia que llevan por asuntos del corazón. Razonan que sufrir debe tener un límite y que es más importante cuidarse uno mismo. Las finanzas con estabilidad, pudiendo saldar deudas. Momento de color: zanahoria.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Aburrimiento sin razón dado que cuando se concientiza sobre las buenas cosas que nos pasan, no debería tener desagradecimiento en la vida. Siempre hay algo de donde agarrarse y valorar. Llamados que los alegrarán. Momento de color: carmesí.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos es este día una posibilidad de resarcirse con ustedes mismos y premiar sus actitudes buenas. El camino es ese dejando de lado las vibraciones innecesarias. Voluntad de comenzar de nuevo con ímpetu en las labores. Momento de color: oro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Revisen sus papeles y traten de buscar terminar esos trámites que quedan pendientes en la semana. Sin ganas ni voluntad de poner las cosas en su lugar respecto a las relaciones familiares, no se avanzaría hacia la solución. Momento de color: amarillo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) En materia de las actividades no se opongan a los posibles cambios que podrían suceder, son para mejor. Las asperezas no se liman con más asperezas, sino con comprensión y empeño en querer construir mejores vínculos. Momento de color: durazno.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No sería conveniente callar ante esos reclamos que deben hacer a personas de su entorno. Las cuentas claras dice la frase, conservan amistades. Período interesante en el amor dándoles mejores perspectivas. Momento de color: rosa chicle.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Mechan conceptos en tonos que quizás no gusten. Aprovechen sus capacidades para poder generar en el otro, mayor aceptación. Los movimientos financieros en estos días serían acertados, de todos modos revisen si hay letra chica. Momento de color: uva.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Visitas que podrían interpretarse como incómodas. Cabritas pongan su mejor parte y profundicen el buen predisponer y olviden lo que les genera resentimiento. La salud física tiene que ver con la salud espiritual. Momento de color: púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Si les toca poder descansar, serenen sus impulsos para poder sentir el derecho a estar relajados sin compromisos que exacerben. Darse el lugar también apacigua las emociones y calma la ansiedad. Momento de color: verde mar.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sepan esperar esos llamados en el plano de las actividades. Cuando dudamos sobre nuestro lugar en el mundo, no hay manera de negar que lo tengamos. Espiritualicen y crean en ustedes. Momento de color: ciruela.

Horóscopo

Horóscopo del sábado 14 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Algarabía que se asocia a la finalización de situaciones que a ustedes les generaban angustias. Día de esparcimiento con recarga de energías y aquellos que deban trabajar, buena jornada con novedades que les levantan el ánimo. Momento de color: anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Si es que tienen situaciones complicadas, hoy es un día en el que terminan algunas. En la vida lo bueno es poder crearse de manera positiva y asumir lo que nos pasa. Avances interesantes. Momento de color: celeste claro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Una jornada que los invita a pensar y re pensar sobre el modo en que se relacionan con sus allegados. Considerar al otro como un par y que las posibilidades de sentir las mismas cosas son altas. Comprensión. Momento de color: blanco.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Con ganas de tener un día para aprovechar, verán venir buenas noticias por parte de familiares. Cancerianos no teman tomar decisiones que refieren a finanzas, piensen bien y vayan para adelante. Momento de color: rojizo.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Hay vicisitudes o sucesos en la vida que nos sorprenden, algunos para bien otros para mal o vinculados al dolor. La aceptación es una virtud y otra virtud es querer superarse, tanto desde las buenas experiencias o las negativas. Momento de color: plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Salen aún sin tener ánimos, pero lo que importa es moverse, generarse cosas, vivir a pleno, aprovechar todo. Día bueno para limpiar a fondo las casas, sacar lo que no usamos, mover muebles, renovar energías. Momento de color: esmeralda.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos sentirán una intensidad sana en el plano afectivo. Conectan con quienes les agradan y van hacia adelante. Si hay proyectos en mente, planifiquen bien las cosas. No se arrebaten. Momento de color: zafiro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Creer en los recursos con los que contamos aprendiendo a darles el mejor uso. Jornada con sol en sus vidas, acercándoles oportunidades de conocer nuevas personas que les agradarán. Momento de color: cian.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se acomodan a nuevas situaciones en las que ponen el pecho para afrontarlas y contraponer antiguos resultados que no les sirvieron. Iluminación. Hay avances en el plano financiero. Momento de color: té verde.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Con un día activo logran construir nuevos modos de relacionarse con sus parejas. Diálogos y fluidez cumpliendo con alivianar las cargas emocionales. Renovación. Momento de color: dorado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sensación de cansancio con algo de tensiones al pensar mucho en sus problemas. Tengan una mejor relación con el tiempo y sepan esperar. Todo sigue su ritmo. Momento de color: malva.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Muchas cosas para decir con ánimos de evitar consecuencias en el plano de los afectos. Responsabilidad asumida sobre acciones que hablan de equivocaciones propias, que al querer subsanarlas, libera dolor y nacen mejores cosas. Momento de color: amatista.

Horóscopo

Horóscopo del domingo 15 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Domingo que alternarían entre revisar las actividades venideras y los compromisos familiares. Organicen sus energías y no extremen los esfuerzos por cambiar cosas que ya no van a cambiar. Momento de color: crema.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Si en lugar de confrontar esquivamos las rencillas que desde ese lugar son innecesarias. Se puede hacer ver las cosas al otro pero los resultados serán los que puedan hacer las partes. Las tensiones deben ceder. Momento de color: magenta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Procuren sentarse a organizar sus gastos imprevistos con los que deberán cumplir. Calmarse sabiendo que a todos nos pasan estas cosas naturales en la vida. Lo mejor es minimizar las preocupaciones. Momento de color: bígaro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Más encaminadas las cosas en el plano familiar. Aquellos que vivan con disputas constantes, revisen y tomen decisiones, siempre desde la mejor intención. Evolución que sentirán desde la liberación de situaciones. Momento de color: plateado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) No se puede negar que a veces ante circunstancias que nos colman, llegamos a tomar caminos no convenientes. Ley Universo de causa y efecto que hay que respetar. Es normal tener discrepancias en las parejas, no se angustien tanto. Momento de color: agua.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Si las vicisitudes de la vida los llevan a querer tener siempre razón, hay que volver al principio. quizás las auto exigencias se trasladan a los demás y no sería el mejor camino para resolver o asumir las cosas. Momento de color: melón.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos día con sensibilidades que podrían afectar las cosas que realmente importan. Dejen de lado buscar donde no hay y apunten siempre a lo que les da alegría y enriquecimiento espiritual. Momento de color: amaranto.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día calmo en el que encuentras nuevas alternativas de entretenimiento que los alegrará. Se alza en ustedes un nuevo aire de aspiración y propósitos pensados que los lleva a abrir puertas. Momento de color: dorado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Temperatura que sube dados los frentes abiertos que tienen en varios aspectos de sus vidas. Aires que refrescarán de la mano de amigos o familiares. Crean en la ayuda del otro. Sientan el derecho a tenerla. Momento de color: mango.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos en busca de algo que los distraiga o alegre más, consideren iniciar caminatas o alguna actividad física que puedan realizar. Mente sana cuerpo sano. Todavía a la espera de resultados, no teman, vienen buenas cosas. Momento de color: uva blanca.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Recorrido mental sobre sus aciertos en el plano de las actividades sumando los desaciertos aunque les pesen. Asumir las frustraciones o infortunios interpretándolos como válidas situaciones que hacen a nuestra historia. Momento de color: menta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Enriquecen el espíritu haciendo paseos que les atraen, museos, recitales, cine, o simplemente sentarse en una plaza a observar más detenidamente la bella Naturaleza en la que sin duda encontramos al Todo mismo. Momento de color: violeta. (Télam)