Todo indica que el 2023 será un año muy prometedor para el sector de los casinos en línea en la región. Esto se debe principalmente a las nuevas tecnologías que próximamente comenzarán a implementarse de manera masiva en estas plataformas de entretenimiento y la alta expectativa que hay en cuanto a la regulación del juego online en varios países latinoamericanos.

Es importante reseñar que los juegos en línea han experimentado un notable crecimiento en Latinoamérica, sobre todo durante estos 2 últimos años. Por ende, y ante la rápida adopción que están teniendo las tecnologías emergentes en esta industria, acompañadas por el despliegue de la red móvil 5G y las conexiones de fibra óptica en el hogar, no podemos esperar otra cosa que un mayor crecimiento para el año 2023.

MIRÁ TAMBIÉN Emocionante video: Beba logra ver por primera vez gracias a unos anteojos y su reacción enternece a todos

¿Cómo se están preparando los casinos digitales para este 2023?

Los principales casinos de la región estiman que en el 2023 habrá una renovación en cuanto a los jugadores, pues muchos de los nuevos usuarios que van a llegar serán precisamente jóvenes. Por ello, estos operadores han estado adecuando sus plataformas durante el 2022 no solo para implementar nuevas tecnologías, sino también, para brindar ayuda y consejos a los nuevos jugadores.

Esto también implica la adopción del juego responsable, el cual permitirá al casino online asesorar a los jugadores que presentan una conducta compulsiva hacia el juego.

¿Qué expectativas hay en cuanto a los casinos online para el 2023?

Habrá regulaciones en varios países de la región

2023 se vislumbra como el año en donde finalmente las regulaciones verán luz en varios países como: Brasil, Argentina, Chile, Perú y México. En efecto, en el 2022 pudimos observar que Argentina y Brasil dieron grandes avances en ello. Vale destacar que si bien en Argentina ya varias provincias cuentan con una regulación, hay algunas que todavía están atrasadas en esta materia.

Los casinos avanzan hacia la movilidad

De acuerdo con la firma GSMA, más del 70 % de la población latinoamericana posee un móvil y para el 2025, esta cifra llegará al 80 %. De ese 70 %, se estima que un 44 % juega habitualmente en el móvil, lo cual sin duda es una cifra muy interesante para la industria del iGaming en la región.

Por ello, los casinos online están apostando actualmente por los móviles y prueba de ello son las continuas mejoras que realizan en sus respectivas Apps a fin de brindar una excelente experiencia al jugar. De hecho, muchos juegos sacan provecho de las funcionalidades táctiles para ofrecer al jugador experiencia únicas.

Se espera que para el 2023, los juegos del iGambling brinden una mejor capacidad de respuesta, así como también, una mayor experiencia inmersiva. Otro punto a destacar en cuanto a las tendencias de movilidad para el iGaming en el 2023 es que llegarán también a los relojes inteligentes.

Los juegos se adaptan a las nuevas audiencias

Con el objetivo de fidelizar los nuevos jugadores, muchas plataformas y empresas desarrolladoras de juegos de casinos online están adaptando sus títulos a “los nuevos tiempos”. Así, veremos más juegos de iGambling con elementos de videojuegos tradicionales tales como: Historias, niveles, enemigos, bandas sonoras, personajes, etc.

A su vez, también veremos juegos que utilicen temas de videojuegos populares como Dead or Alive, Resident Evil, FIFA, etc. Con ello, los casinos no solo innovarán sus catálogos de juegos, sino que, también, evitarán que los nuevos jugadores se aburran pronto y por ende, abandonen la plataforma.

Mejoras en la seguridad y privacidad

Con la adopción masiva de la IA y Big Data que se espera en la industria del iGamblig para el 2023, permitirá mejorar aún más la seguridad y privacidad tanto de los jugadores como de la plataforma misma. Una de estas características de seguridad será la rápida detección de alguna vulnerabilidad que presente la plataforma.

¿Cómo será posible esto? Pues con el empleo de las analíticas en tiempo real, se puede evaluar rápidamente las brechas de seguridad del casino y así solucionar a tiempo antes de que sea explotada. También se hace uso del aprendizaje automatizado a fin de detectar a tiempo cuando un ciberdelincuente está buscando vulnerabilidades en la plataforma para cometer Ciberfraude. Asimismo, se espera que los procesos de autenticación de cuentas sea más rápido y eficiente.

Juegos vía Streaming

Los juegos en directo o en la nube son otra tendencia para el año 2023 y brindará ventajas tanto para el jugador como para el operador. En el caso del jugador, podrá jugar juegos con un alto nivel gráfico sin importar si su dispositivo es de gama alta o baja. Esto se debe a que el juego se ejecutará remotamente. Con ello también podrá iniciar el juego en un dispositivo y continuarlo o terminarlo en otro diferente.

Por su parte, para el casino resulta beneficioso, pues podrá ofrecer las más recientes versiones de los juegos, con lo cual también se incrementa la seguridad y confiabilidad en la plataforma.

Como vemos, para este 2023 hay muchas expectativas en los casinos digitales en la región