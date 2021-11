Al igual que el Modo Avión permite usar las funciones más básicas de un celular sin acceder a datos móviles o una red wifi, Whatsapp planteó lo que se conoce como un “Modo Borracho” para prohibirte ciertas actividades.

Se trata de una modalidad que vos mismo podés activar cuando estás sobrio, si querés evitar que al caer la noche, unas copas de más te hagan cometer errores que puedas reprocharte al día siguiente.

Entre esos errores está por supuesto uno de los más comunes, que es el de mendigar cariño por mensajito a alguien que nos gusta y no siente lo mismo por nosotros.

Si estuviéramos plenamente concientes evitaríamos rotundamente el papelón, pero bien sabemos que el alcohol inhibe todo tipo de pudores, coherencias y amor propio cuándo bebemos en exceso.

Se trata de una actualización que todavía está en fase de prueba en la versión beta de Whatsapp. Quienes quieran usarlo deberán demostrar que están sobrios resolviendo acertijos, cálculos matemáticos, y diferentes juegos para desafiar la lógica.

De no pasarlos victoriosamente, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta (ex Facebook) no permitirá que entres a ciertos chats o realices determinadas acciones predeterminadas por vos mismo, como llamadas y envío de imágenes, de las cuales puedas arrepentirte.

En diario Perfil adelantaron que también se está poniendo a prueba una función similar desde el celular, que podría ser descargable tanto para android como para iOs, e implicaría la prohibición de ciertas aplicaciones y acciones dentro del dispositivo