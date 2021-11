Para quienes sufren de insomnio o simplemente después de un día largo no logran conciliar el sueño, hay una técnica militar que dio excelentes resultados a los pilotos de combate estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

La periodista Sharon Ackman que escribe sobre alimentación, salud y alto rendimiento físico y mental, reveló un secreto que puede cambiar la vida de millones de personas: cómo dormirse en sólo 2 minutos.

Ese es el tiempo que se logra luego de al menos una semana de práctica aplicando este método que desarrolló la Escuela de Pre-Vuelo de la Marina de los Estados Unidos.

Con él, los militares podían dormirse de día o de noche y a pesar de cualquier circunstancia, como estar sentados, después de haber tomado café o de un largo tiroteo.

En el artículo publicado para la revista Medium, Ackman afirma que luego de 6 semanas de ponerlo a prueba, lograron quedarse dormidos en 2 minutos o menos.

Primero lo importante es estar recostado o sentado, preferentemente en un asiento cómodo y relajar el cuerpo comenzando por los músculos de la cara, cachetes, boca, lengua, mandíbula, frente y sobre todo alrededor de los ojos.

Cuando relajás la cara y dejás que las cuencas de tus ojos se aflojen, le estás indicando al resto de su cuerpo que es hora de relajarse.

Seguí reduciendo la tensión en tu cuello, tus hombros, trapecios y brazos. Controlá tu respiración. Tomá aire y expulsalo lentamente. Repetí varias veces hasta que notes tu pecho relajado.

Es el turno para tus piernas, muslos, gemelos, pies, dedos, sentí cómo circula la sangre y cómo los músculos se vuelven ligeros.

El último paso es despejar la mente durante 10 segundos. Evitá pensar lo que hiciste en el día o lo que tendrás que hacer al levantarte porque inevitablemente tensaría tus músculos.

En vez de eso elegí una imagen y sostenela estática en tu mente, imaginá que estás acostado cómodo en un sofá o en una habitación a oscuras, y contá hasta 10.

Si eso no funciona, decí en tu mente las palabras “no pienses… no pienses… no pienses” una y otra vez durante al menos 10 segundos. Eso despejará cualquier pensamiento y evitará que tu cerebro divague.

Cuando estés físicamente relajado y tu mente esté quieta durante al menos 10 segundos, habrás entrado en el sueño plácidamente