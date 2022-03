Este miércoles la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a abonar los haberes correspondientes de todas las prestaciones junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), se habilitaron las inscripciones de las Becas Progresar, se otorga un bono de $5.000 del programa Más Cultura Jóven, entre otros.

Otra ayuda económica es el Programa Acompañar que es compatible con AUH y AUE de ANSES pero para acceder será necesario cumplir con algunos requisitos.

Este Programa busca apoyar y acompañar a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género, promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ con un apoyo económico y de redes de acompañamiento para cubrir gastos esenciales y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

Es por esto que el 8 de marzo se pagará $33.000 a mujeres y personas LGBTI+ entre 18 a 65 años que se encuentren en situación de riesgo por violencia de genero. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es responsable de otorgar, administrar y gestionar las prestaciones del Programa Acompañar, mientras que ANSES es responsable del pago de la prestación económica.

Se entiende como personas en situación de violencia por motivos de género las mujeres y personas LGBTI+ que por sus condiciones socio económicas y vinculares están expuestas a violencias por motivos de género que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social.

Para acceder al Programa de apoyo económico del Programa "ACOMPAÑAR “es necesario cumplir con algunos requisitos.

En primer lugar, se debe acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género con un informe social de un dispositivo de atención oficial.

Se puede solicitar el apoyo económico a partir de los 18 años.

Pueden solicitar el apoyo económico la persona residente en el país que sea: ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia legal en la República Argentina por un periodo de 1 año anterior a la solicitud.

Puede pedir el apoyo económico en la oficina de atención para violencia, que puede ser local, provincial o de CABA. Allí van a acreditar su situación de riesgo por violencia por motivos de género.

A través de este enlace las personas afectadas podrán saber cuáles son las unidades locales y provinciales registradas más cercanas a su domicilio donde deberán acercarse https://www.argentina.gob.ar/generos/unidades-del-programa-acompanar

El apoyo económico es una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva del valor de 1 salario mínimo vital y móvil. Se pagará durante 6 meses consecutivos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el pago del apoyo económico del Programa "ACOMPAÑAR".

El apoyo económico se puede cobrar si recibís:

asignación universal por hijo o hija;

asignación universal por embarazo para protección social;

asignación por hijo o hija con discapacidad;

monotributo social,

ingreso familiar de emergencia (IFE),

trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

El Programa Acompañar es incompatible con:

Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social).

Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional.

Jubilaciones, Pensiones o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016.

Prestación por desempleo.

Para más información o asesoramiento podés comunicarte con la Línea 144 a través de un llamado al 144, escribir por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar. También podés ponerte en contacto a través de acompanar@mingeneros.gob.ar