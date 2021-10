A partir del 1° de noviembre, Whatsapp dejará de estar disponible para descargar, y obsoleta para su uso, en 53 modelos de celulares. La plataforma de mensajería propiedad de Facebook, se retira de teléfonos con sistemas operativos “antiguos”.

Desde hace meses viene anunciando que “finalizará el soporte para los teléfonos con sistema operativo Android 4.0.4 y versiones anteriores”, como teléfonos con sistemas previos al iOS 10.

Aquellos usuarios que tengan alguno de los 53 modelos que se quedarán sin la app, tienen la posibilidad de cambiar de celular por uno más actual. Y curiosamente la fecha límite coincide con una nueva edición del CyberMonday.

En caso de modernizarte, te contamos cómo podes mudar tus conversaciones, sobre todo para no perder aquellas con información importante o de seres queridos que ya no están.

Incluso tenés la posibilidad de recuperar los chats eliminados. A pesar de que la app no permite rescatar la información de una conversación eliminada, sí te da la opción de leerlos a través de servicios de almacenamiento en la nube, siempre que se hayan hecho copias de seguridad.

En ellas se puede guardar todo tipo de archivos: fotos, mensajes, entre otros y proporcionan la seguridad de que no se perderán eso datos, por ejemplo, si se cambia de dispositivo móvil.

Para conservar o recuperar el historial de chat mediante la copia de seguridad almacenada en Google Drive, se debe contar con el mismo número de teléfono y la misma cuenta de Google que se usó al crear la copia de seguridad.

El paso a paso comienza con Desinstalar e instalar WhatsApp, Abrir y verificar el número de teléfono. Cuando se indique, tocá “Restaurar” para recuperar los chats y archivos multimedia.

Luego de que se complete el proceso de restauración, tocar “Siguiente”. Los chats se mostrarán una vez que se complete la inicialización. Después de que se restauren los chats, WhatsApp comenzará a restaurar los archivos multimedia.

En el sistema operativo IOS de Iphone, con iCloud podés crear una copia de seguridad de tus chats de forma manual en cualquier momento. Para ello, abrí WhatsApp y andá a Configuración, Chats, Copia de seguridad y Realizar copia ahora.

Los 53 celulares que se quedan sin WhatsApp el lunes

iPhone: iPhone 6, iPhone 6S plus y iPhone SE.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II, Dual Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5, Dual Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7, Dual Best L7 II, Optimus F6, Enact Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD y Optimus F3Q.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3, mini Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

ZTE V956: Grand X Quad V987 y Grand Memo.

Otros dispositivos: Alcatel. Archos 53 Platinum. HTC Desire 500. Caterpillar Cat B15. Wiko Cink Five y Wiko Darknight. Lenovo A820 UMi X2. Run F1. THL W8