Este lunes, el Banco Nación lanzó a través de su web Tienda BNA nuevas promociones de celulares con importantes descuentos y la posibilidad de adquirirlos hasta en 18 cuotas sin interés.

Entre las principales marcas se destacan Motorola, Samsung, Alcatel, Nokia, y Xiaomi, también se encuentran modelos de destacadas empresas tecnológicas como Noblex, Philco, Philips, Kodak y TCL.

Hay dispositivos que hoy podrían considerarse ‘de la prehistoria’ tecnológica, como el celular libre 3G Wifi Dual Sim Philco P2413dbou con un 32% de descuento, ideales para adultos mayores que necesitan estar comunicados de una manera fácil y sencilla.

Los 8 más populares

Celular Smartphone Robusto 5.5 Ruggear Rg655 3Gb 32Gb 13Mpx Dual Sim Liberado Negro 10% OFF $ 47.299

Telefono Motorola G200 (Xt2175-1) 6.8" 8Gb/128gb 108Mp Azul (Pash0015ar) 9% OFF $ 99.899

Telefono Motorola G200 (Xt2175-1) 6.8" 8Gb/128gb 108Mp Morado (Pash0014ar) 9% OFF $ 99.899

Telefono Motorola G22 6.5" 4Gb/128gb 50Mp/16mp Negro (Pau50000ar) 10% OFF $ 35.999

Telefono Motorola G51 (Xt2171-1) 4Gb/128gb 50Mp+8mp+2mp 6.78" Azul 13% OFF $ 47.999

Telefono Motorola G22 6.5" 4Gb/128gb 50Mp/16mp Celeste 10% OFF $ 35.999

Telefono Motorola E40 (Xt2159-1) 6.5" 4Gb/64gb 48Mp+2mp+2mp/8mp Rosa (Parj0001ar) 12% OFF $ 29.999

Telefono Motorola G60s (Xt2133-1) 6.7" 6Gb/128gb 64Mp/8mp Azul (Pamu0010ar) 12% OFF $ 52.999

Los 8 más económicos

Celular Quantum Up 5.3" 16Gb Android Go Dorado 28% OFF $ 12.999

Smartphone Exo Spanky Facil 4G Ideal Para Adultos Mayores 18% OFF $ 13.999

Celular Smartphone Alcatel 1 Plus 1Gb Ram 16Gb Volcano Black $ 13.999

Celular Liberado Blade A3 Plus Gris 5,4" 32 Gb – Zte 10% OFF $ 14.399

Telefono Celular Alcatel 1 Plus Volcano - Negro, 5", Q. Core, 1/16Gb 5Mp/2mp (5033Mr-baofar11) 28% OFF $ 14.499

Celular Alcatel 1 Plus - 5” 5Mp 1/16Gb - Android 11 12% OFF $ 14.687

Celular Kodak Smartway L1 Pro - Gray - Pixpro Limited Edition 8% OFF $ 15.599

Celular Kodak Liberado Pixpro L1 Pro 5,7 Pulg Dual Sim $ 15.699

Para acceder a las promociones los interesados deberán contar con tarjetas de crédito Nativa Mastercard o Nativa Visa, ingresar a la sección de celulares de la web Tienda BNA a través de este enlace y seleccionar el que deseen adquirir.

Para “Comprar” les serán solicitados sus datos personales y de la tarjeta. Desde la entidad bancaria informan que los plazos de entrega son de entre 8 y 15 días hábiles en todo el país.

Tras la aprobación del pago, los clientes recibirán los datos de la compra por correo electrónico y un número de seguimiento para consultar el estado del pedido.

