Tras el mal desempeño de la Selección argentina en su debut en el Mundial de Qatar, Camila Homs, ex pareja de Rodrigo De Paul, defendió a la cantante Tini Stoessel luego de que la culparan por el bajo rendimiento del ex volante de Racing. "Me parece que no tiene nada que ver, es algo propio del partido, le puede ir bien o le puede ir mal", manifestó la modelo en Socios del Espectáculo con respecto a la lluvia de críticas que recibió la cantante en redes sociales. Además, sostuvo que la pusieron en el ojo de la tormenta por ser Tini y por la reciente separación: "La gente es mala, la culpan a ella, pobre". Días previos al inicio de la Copa del Mundo se pudo observar que el jugador y mediocampista tiene en sus botines la Triple "T" como forma de expresarle amor a la artista que por el momento no asistió al certamen.

Sobre este tema Camila, no brindó comentarios pero sí sostuvo que sabe de la existencia del calco puesto en sus botines, acto que también había realizado el jugador cuando estaban en pareja. "Lo vi en mi casa, en la cama, muy tranquila tomando mate", relató Homs respecto en donde vio el partido de la Selección.

Hace un tiempo la empresaria había explicado que no asistiría a Qatar por el tema en cuestión y que prefería estar en el país con sus hijos. El papá de Tini también se hizo eco de las acusaciones contra su hija y en un comentario que realizó el ilustrador Nik sobre el bajo rendimiento de De Paul, Alejandro Stoessel no se quedó callado y respondió furioso: "Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu tweet. Creo que tanto vos como yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes. Tu profesión es hacer humor pero hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying".

Antes de que comience el Mundial hubo diversos rumores de separación entre la artista y el futbolista, pero todos se derrumbaron luego de la muestra de cariño de De Paul en sus botines y de los mensajes de la cantante en sus redes sociales apoyándolo

