Las donaciones de sangre periódicas y comprometidas son vitales para mantener suministros suficientes y lograr el acceso universal y oportuno a transfusiones de sangre segura, mientras que cada persona que dona ayuda a cuatro pacientes que lo necesitan. En el marco del Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario que se conmemora esta miércoles, el Dr.

Óscar Rabinovich señaló: "La sangre es utilizada en tratamientos por anemia, en trasplantes, cirugías, tratamientos oncológicos y en caso de accidentes". "Es un recurso vital que no puede fabricarse ni reemplazarse.

MIRÁ TAMBIÉN Se tatuó a su pareja en el rostro tras perdonarle una infidelidad: Mirá el video que causó gran indignación

Por eso es tan importante contar con donantes voluntarios, repetitivos y altruistas", añadió Rabinovich, quien es médico del Staff del Hospital Británico de Buenos Aires, a cargo del Banco de Sangre.

Donación de sangre

El especialista además recalcó: "En principio, todas las personas pueden donar sangre, aunque existen algunas restricciones que cuidan al y a la donante y también garantizan una sangre segura para las personas receptoras".

Por su parte, Flavia Cimillo, técnica de Hemoterapia e Inmunología del mismo centro de salud, indicó: "Es muy importante remarcar que si todos colaboramos periódica y voluntariamente en las colectas, siempre habrá sangre para quien necesite. De esta forma se sostiene el suministro y se hace posible el acceso universal y oportuno a transfusiones de sangre segura"..

Requisitos para donar sangre.. - Llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI). - Estar descansado, haber dormido al menos 6 horas. - No estar en ayunas, comer algo liviano e ingerir abundante agua, antes y después de la donación.

- Pesar más de 50 kilos y tener buena salud (lo cual es evaluado por el o la profesional médico en la consulta confidencial pre-donación). - No padecer enfermedades de transmisión sanguínea y no haber estado en contacto sexual con personas que las padezcan. - No haber sido intervenido quirúrgicamente, ni haberse realizado tatuajes en el último año. - Los adolescentes entre 16 y 18 años deben presentar una autorización de su madre, padre o tutor/a. - Las personas que menstrúan pueden donar sangre hasta 3 veces al año, mientras que los varones pueden hacerlo hasta en 4 oportunidades anuales.

Donación de sangre

Debe respetarse un intervalo de 2 meses entre una donación y la siguiente.. Los mitos en torno a la donación de sangre.. a) La donación de sangre engorda/adelgaza. FALSO. La cantidad que se dona no provoca ningún tipo de cambio. b) Hay que estar en ayunas para donar. FALSO. Por el contrario, es conveniente no estar en ayunas, comer algo liviano e ingerir abundante agua, antes y después de la donación. c) La donación baja las defensas. FALSO. Existe cansancio, pero solo es necesario guardar un poco de reposo y evitar actividades que requieran mucha fuerza.

Posterior a 24 horas, el organismo recupera el volumen de líquido perdido. d) Haber tenido hepatitis. DEPENDE. Aquellos que sufrieron hepatitis A antes de los 10 años de edad pueden hacerlo, pero quienes sufrieron la B o C, definitivamente no pueden.

El paso a paso de ir a donar.. - Completar un cuestionario confidencial. - Realizar una entrevista médica breve, también confidencial. - Si la persona es apta para la donación, se realiza la extracción de 450 ml de sangre en un proceso que dura unos 15 minutos. - Luego se hace un descanso de 5 minutos. KDV NA