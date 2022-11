En redes sociales abundan las publicaciones virales con desopilantes conversaciones de Whatsapp, entre parejas, familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos de edificios.

En las últimas semanas, uno de los tantos chats grupales que salió a la luz y se hizo viral fue el de unos amigos que enloquecieron con una ingeniosa broma.

Todo comenzó cuando uno de ellos, Facundo Bazan, diseñó un original y maquiavélico plan, cuyo despliegue terminó involucrando, al parecer, a todo el partido de Tandil.

El chico subió a su cuenta, la grabación de pantalla de su celular, donde se pudo observar cómo se fueron desarrollando los hechos y las reacciones de sus amigos en el grupo llamado “Leña sobraba”.

MIRÁ TAMBIÉN Indignante video: Guardia de Seguridad se quedó inmóvil ante un asalto

“Dejé 40 llaves tiradas por la ciudad con el número de 3 amigos pidiendo que las devuelvan”, escribió a modo de título en cuatro videos de aproximadamente dos minutos de duración.

Uno de los usuarios que los difundió explicó que las ‘víctimas’ “empezaron a recibir llamadas de desconocidos que iban encontrando las llaves” desde “las 7 de la mañana”.

Juanpa fue el primero que comentó en el chat grupal el pasado 13 de junio a media mañana. “Voy a empezar tranquilo para no arrancar la semana alterado ni mucho menos” comenzó diciendo en un desopilante mensaje de audio.

Y a medida que le subía la temperatura, siguió explicando: “La persona que esté tras la joda que me están haciendo desde las 8 o 9 de la mañana le está saliendo bárbaro porque son las 11.15 y ya me llené las pelotas, no paro e recibir llamaos de que están encontrando unas llaves que dicen ‘devolver a tal número’”.

Ahí mismo apuntó contra “Facu” asegurando: “Te compromete tu oficio”. Seguidamente, un tal Lautaro reclamó que le estaba pasando lo mismo: “Me llamaron 3 veces a mí”.

Contó que le pidió a una señora que escondiera la llave, bajo la falsa promesa de que la pasaría a buscar en algún momento. En un momento, todos empezaron a sospechar de todos.

La atrapante historia que se viralizó como “La joda de las llaves”, incluyó videos y fotos de los tres jóvenes pasando a buscar las llaves, y cautivó hasta el final a los usuarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Soñaba con su primer auto y sus amigos lo sorprendieron con un emocionante regalo de cumpleaños: ¡Mirá el video!