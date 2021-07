El Programa de Inserción Laboral le permite a las empresas contratar a personas desocupadas con mayores dificultades de empleabilidad. Cuando una empresa realiza esto a través del PIL y los registra, recibe una ayuda económica del Ministerio que cubre parte de su salario.

“La empresa se hace cargo de completar la diferencia para alcanzar lo que corresponde de acuerdo al Convenio Colectivo correspondiente a su sector de actividad”, aseguran desde la página oficial del programa del gobierno nacional.

La duración del beneficio varía según la edad y género de los trabajadores y también del tipo de empresa. Por ejemplo, será de 9 meses para varones menores de 40 años, mientras que será de 12 meses para mujeres, hombres mayores de 40 años y/o personas cuya identidad de género no coincida con el sexo asignado al momento de su nacimiento.

Está dirigido a micro, pequeñas, medianas y/o grandes empresas, con trabajadores que busquen acceder a su primer empleo y cuenten con algunas características específicas.

Estas son, que sean jóvenes de 18 a 24 años de edad adheridos al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; quienes participen del Seguro de Capacitación y Empleo; o del Seguro de Desempleo.

También entran los inscriptos en el PROGRESAR del Ministerio de Educación; egresados de Cursos de Capacitación y Formación del MTEySS; y participantes inscriptos en el marco de Ferias de Empleo (ahora formar).

Asimismo, cuenta para trabajadores mayores de 18 años incluidos en los programas de inclusión social, productiva y de desarrollo local implementados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Los requisitos son no haber tenido con el trabajador relación laboral previa en los últimos tres meses; no haber realizado despidos masivos en los últimos seis meses; no poseer sanciones por empleo no registrado sin regularizar.

Abonar al trabajador, como mínimo, la diferencia del salario que la normativa laboral establece para el puesto de trabajo correspondiente según su convenio colectivo.

Otro de los requisitos, es cumplir con todas las obligaciones de la normativa laboral; y realizar las contribuciones a la seguridad social, sobre el 100% del salario.

También registrar a los trabajadores (modalidades contractuales habilitadas para el Programa de Inserción Laboral: tiempo indeterminado, contrato de temporada, contrato a plazo fijo mínimo cuatro meses); garantizar la igualdad de trato y derechos con los restantes trabajadores.

Finalmente se aclara que, por supuesto, el trabajador deberá cumplir con las actividades propias del puesto en el que fue empleado