Cada ser humano tiene su propia personalidad, carácter, preferencias, manías, virtudes, defectos y demás. Aunque algunas de estas características son heredadas, otras se adquieren a través de los años viviendo en sociedad.

Y por supuesto todas están marcadas en esencia por la posición de los astros al momento de nacer. Así como el Zodiaco puede revelarnos algunos detalles interesantes sobre nuestro carácter, de igual manera lo puede hacer desde que somos chicos.

En esta nota, podrás encontrar detalles sobre cómo son los peques de acuerdo a la personalidad de sus signos natales, una especie de instructivo, como el que a todo padre le gustaría recibir junto con un hijo que llega al mundo.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los niños de Aries siempre traerán la 'pila' al máximo, con la energía al 100%. Son muy activos, aventureros, dinámicos, extrovertidos y seguramente te causarán muchos dolores de cabeza y regaños para mantenerlos a raya. Siempre quieren estar explorando, aprendiendo y descubriendo el mundo.

Un niño Aries será muy firme en sus ideas, decisivo. Así que cuando se enterque, ¡mucho cuidado! Hará todo lo posible por salirse con la suya. Además, como los Aries son líderes naturales, buscará influir a su grupo cercano, incluyendo a hermanitos y amigos. Son un encanto pero te mantendrán siempre alerta y muy ocupado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los chicos de Tauro son pacíficos, calmados, con tendencia a ser muy hogareños y apegados a sus padres. Pero aun así también tienen su carácter poco flexible. Les gusta la rutina y que se hagan cosas que solo a ellos les gusta. No se sienten cómodos a la hora de probar o experimentar algo nuevo que les haga salir de su 'zona de comodidad', así que hay que acostumbrarlos poco a poco.

Un chico de Tauro se siente mejor en un ambiente familiar, o rodeado de gente que ya conoce muy bien. Por eso mismo, le cuesta trabajo al principio abrirse ante los demás, pero una vez que agarra confianza y cariño, dejan que entres en su mundo. Les encanta también que los consientan mucho con regalitos y lujos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Son encantadores, muy inteligentes y dinámicos. Parece que no pueden calmarse mucho y no pararán de hablar y hablar y hablar, tanto para conocer todo lo que les interese, para hacer nuevos amigos o para convencer a sus papás de que les cumplan sus caprichos. Son de una naturaleza muy curiosa, insaciable, como si desde la cuna comenzaran su misión de aprendizaje.

Así como son curiosos y extrovertidos, también cambian muchísimo de opinión, por lo que puede que dejen muchas cosas a medias. Sin embargo, esto puede ser por su afán de conocimiento y porque se aburren demasiado fácil y de ahí pasan muy rápido al drama y la manipulación. Hay que mantenerlos ocupados con muchas actividades.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Suelen ser demasiado cariñosos, sensibles y apegados a su familia. Les encantarán las actividades familiares donde sientan la cercanía y la aprobación de sus padres, como una buena sesión de juegos de mesa. Tienen un corazón de oro, donde todo les puede hacer llorar y ponerlos emocionales.

También los niños de Cáncer son de naturaleza tímida, reservada, muy volubles pero porque son un mar de emociones. Son muy soñadores, pero también buscan su propio espacio, así que no los obligues a estar en compañía de quienes no les interesa. Aun así, suelen formar vínculos muy firmes y apegados con sus seres más queridos. En general, son un amor.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Como buenos leoncillos, a ellos los escucharás rugir desde pequeños. ¡Cuidado! Les sacarán canas verdes a sus papás de inmediato. Estarán acostumbrados a salirse con la suya, a hacer berrinches, dar su opinión sobre absolutamente todo, incluyendo por qué no quiere hacer esto o lo otro y por qué más bien deben ir a tal lado y por qué les debes comprar todo lo que quieren.

Un niño Leo será muy caprichoso, orgulloso, exigente y estará acostumbrado a ser siempre el centro de atención. Si no es así, se asegurarán de que lo notes, porque se sienten lo más importante. Quieren también ser lo mejor en todo lo que hacen y si no lo consiguen, se sentirán muy decepcionados, así que le toca a los padres calmar un poco ese ego.

Los chicos Leo también están acostumbrados a ser los líderes, a que se haga lo que ellos quieren, pero también son de actitud noble y generosa con quienes ellos consideren que lo merecen. Educar a un Leo puede agotar emocionalmente a cualquier padre, porque son excesivamente exigentes hasta con ellos mismos, pero verás que todo es por su gran sentido del amor.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Notarás cómo un nene de Virgo desde pequeño empieza a demostrar su perfeccionismo y organización. Son muy meticulosos, quisquillosos, decisivos y nobles de corazón. Querrán ayudar a sus padres en todo lo que les sea posible; harán lo que esté en su poder para contribuir a un ambiente armónico y tranquilo, donde se sientan cómodos y queridos.

Por su personalidad, querrán ser muy independientes en el sentido de que querrán que las cosas se hagan a su modo, porque así las consideran “ideales” o “perfectas”. Así que seguramente querrán elegir qué ropa usar, cómo arreglar su cuarto, qué comer, etc. Tanto así que pueden resultar un tanto tercos o fastidiosos porque necesitan que todo esté organizado a su manera.

Pero como los Virgo son criaturas de hábito y rutina y quieren hacerlo todo ellos solitos, pueden ser un poco duros consigo mismos cuando las cosas no salen como lo planeaban. Tal vez se estén presionando mucho para cumplir sus propias expectativas y tal vez querer satisfacer a sus papás, así que te toca calmarle y decirle que siempre está haciendo un buen trabajo y se agradece su iniciativa, apoyo y cariño a todo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los Libra tienen un temperamento y carácter muy balanceado; no son tan volubles o berrinchudos. En cambio, suelen ser muy armónicos, odiando las confrontaciones y alejándose de problemas, con amor para muchas actividades, sobre todo artísticas, como la música, por ejemplo. Ponle a su grupo favorito y velo disfrutar del ritmo cantando y bailando.

También son un encanto porque son muy sociables, extrovertidos y les encantará estar en compañía de otros chicos, para hacer muy amigos. Tienen un gran deseo de conectarse con otras personas a nivel verbal e intelectual. Son muy observadores, detallistas y seguramente cansen a sus papás con mil y una preguntas tipo: “¿Y eso qué es? ¿Pará qué sirve? ¿Y por qué?”

Una frase que seguramente muchos padres con hijos se saben de memoria es el típico: “¡No es justooo!” Pues los niños de Libra básicamente la usarían diario, porque ellos tienen el sentido de justicia y honradez muy fijo. Si sienten que alguna regla que les imponen no les convence, te lo harán saber de inmediato y seguramente con sólidos argumentos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Buena suerte a sus pobres padres, porque la necesitarán. Como uno de los signos más complejos del Zodiaco, los chicos de Escorpión suelen ser demasiado intensos, orgullosos y extremistas. O son demasiado apasionados, propensos a querer a todos, o se pasan de tercos, berrinchudos y enojones. Su carácter es excesivamente fuerte y retador.

Los nenes de Escorpio también suelen ser muy reservados en el sentido de que luego no sabes bien en qué están pensando o qué es lo que realmente quieren. Seguramente estarán analizando personas y situaciones para ver qué pueden sacar de ello y demostrar su amplia inteligencia y destreza mental, porque si hay algo que odian es que los subestimen.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Ellos no se pueden quedar quietos ni un momento. Son de naturaleza muy curiosa, energética y observadora. Amarán la naturaleza y explorar su mundo, así que querrán ir a pasear a mil lados. También serán muy activos y seguramente serán fanáticos de más de un deporte. Lo que sea para expresar su amor por la acción y la energía.

Los nativos de Sagitario son de naturaleza muy independiente y honesta. Lo notarás cuando quiera irse a conocer el bosque, el vecindario, la nueva plaza o le interese leer cierto libro, aprender más idiomas y un sinfín de posibilidades. Te dirán siempre lo que están pensando, sin considerar si están en lo correcto y también, si puede lastimar a alguien, porque suelen no tener filtro.

Tienen una personalidad curiosa y calurosa. Suelen ser sociables, el alma de la fiesta, por lo que seguramente son muy populares en su escuela. Como son tan optimistas y divertidos, suelen atraer la atención de los demás, pero también como son muy expresivos y de libre espíritu, disfrutarán conociendo a los demás.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Siempre responsables y trabajadores, desde pequeños querrán hacer lo correcto, por lo que seguramente serán muy buenos estudiantes, a quienes no tendrán que perseguir para que hagan sus tareas o limpien su cuarto. Es más, hasta podrán ofrecerse para ayudar en lo que puedan en la casa, sobre todo para que sus papás sientan que están contribuyendo y ganarse no sólo un abrazo, sino tal vez un premio.

Así como pueden demostrar una inusual madurez para su edad, los chicos de Capricornio también pueden ser reservados, solitarios y un tanto retraídos. Tal vez no tengan muchos amigos o prefieran la compañía de su familia, de quienes estarán muy apegados. Seguramente obedecen siempre a sus padres y no osan hacerles enojar o desobedecerles.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Son chicos muy sociables, amables, divertidos y de naturaleza muy linda. Adoran a su familia y amigos, pero no los obligues a que ten un abrazo o estén siempre a tu lado porque son muy independientes y no responden bien a las reglas o limitaciones. Por ello, suelen ser problemáticos a la hora de obedecer ciertas órdenes o costumbres de la familia.

Así como suelen ser rebeldes, también son muy curiosos. Querrán aprender todo por su cuenta y a su ritmo, sin que lo molesten. Ya si necesita que lo ayuden o le expliquen algo, seguro irá con los papás o hermanos a pedirles su opinión. No son muy convencionales, así que hay que tenerles mucha paciencia y empatía.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Son súper sensibles, siempre con el corazón a la mano. Mantén siempre una caja de pañuelos a la mano porque todo les hará llorar o hacer berrinche. Que si no lo abrazaste, que si no le diste la galleta que quería, que en la TV no encontró la caricatura que quería en ESE instante... Suelen ser bastante dramáticos y exigirán demasiada atención y constantes muestras de cariño y amor.

Pero a fin de cuentas, un niño de Piscis suele ser un angelito. Como son muy nobles y sentimentales, también querrán ayudar en todo lo posible. Mostrarán mucha compasión y ternura ante todo, queriendo ayudar a los demás como puedan, así que son muy buenos hermanos mayores, procurando que sus hermanitos siempre estén bien. También son muy sabios y comprensivos, con mucha creatividad y curiosidad