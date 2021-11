El reconocido educador Borja Vilaseca suele decir en sus conferencias sobre espiritualidad laica que en la vida todo es perfecto, neutro y necesario para aprender, crecer y evolucionar.

Y aunque con un poco de lógica todos podamos llegar a esta conclusión, somos seres fuertemente influenciados por las emociones.

MIRÁ TAMBIÉN Nueva variante de Covid genera gran “preocupación” en la comunidad científica mundial

Aquellos que están en el camino del autoconocimiento y de entrenarse en gestionarlas, valorarán estas señales.

Click to enlarge A fallback.

Cuando el camino se pone duro, los duros se mantienen en el camino y a veces carecemos de orientación. Para saber qué es lo que nos fortalece, la astrología es de mucha ayuda.

En tal marco, el Horóscopo Negro publicó consejos específicos para cada uno de los 12 signos del Zodiaco. Esto es lo que cada uno debe recordar cuando se sienta contra las cuerdas de la vida. Ideal para leer y compartir.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Aries, cuando sientas que todo el mundo está en tu contra y que todo se te viene encima, debes recordar que has nacido para luchar. Tienes un espíritu ardiente y un corazón indomable que juntos pueden hacer cualquier cosa que se propongan.

No te rindas cuando las cosas no salgan como a ti te gustaría y sigue luchando por cumplir tus sueños porque nunca hay nada perdido. ¡Solo enciende tu antorcha y continúa dando guerra!

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tauro, no permitas que tu terquedad y tu orgullo se apoderen de tu interior en tu peor momento. A veces, incluso las personas más fuertes del planeta como tú necesitan ayuda de los demás.

No dejes que la negatividad te absorba y cuando estés en tu peor momento recuerda que cualquier apoyo de la gente que te importa puede ser crucial para salir adelante. No dudes en abrir la boca y pedir toda la ayuda que tú siempre has dado a los demás.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Géminis, cuando estás en tu peor momento no paras de buscar a los demás para buscar una solución a tus problemas con las opiniones de las personas que más quieres.

Crees que es lo mejor que puedes hacer, pero debes recordar que el tener tantas opiniones puede volverte loco. Cuando estés en tu peor momento no intentes acudir a todo el mundo y trata de resolver tus problemas con la persona que más confía. Es lo mejor que puedes hacer.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cáncer, cuando estás en tu peor momento no paras de crear muros para protegerte de la tormenta, pero no te das cuenta de que en realidad estás creando una prisión reteniendo tus sentimientos y el conflicto dentro de ti.

Cuando sientas que la vida se te echa encima debes recordar que es el mejor momento para romper esos muros y descubrir que es lo que necesitas. No te escondas y haz frente a todo lo que te haga mal para eliminarlo de una vez por todas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leo, no dejes que tu sed de fama y fortuna te haga perder de vista lo que realmente importa en tu vida, especialmente cuando estés en un momento difícil.

Debes recordar que incluso los líderes también necesitan descansar y relajarse de vez en cuando, así que, cuando estés en tu peor momento recuerda que debes descansar y tomarte un tiempo para ti mismo. Intenta desconectar de todo lo que te haga mal y céntrate en lo verdaderamente importante.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virgo, aunque parezca que tu mundo se está derrumbando a tu alrededor, la verdad es que probablemente no sea nada de eso. Simplemente te has pasado tanto tiempo pensando en cada detalle de tu vida que cualquier pequeño inconveniente puede parecerte el final del todo.

Cuando estés en tu peor momento debes recordar que no todo es lo que parece y respirar hondo, tienes que relajarte y tratar de buscar una solución a ese drama que no te deja avanzar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Libra, la mejor manera de combatir tus bajones es cuidando de ti mismo. Si te pones a pensar la mayoría de los problemas por los que estás preocupado no son tuyos. Intenta centrarte en lo verdaderamente importante y sé un poco más egoísta.

Cuando sientas que estás en tu peor momento intenta buscar la forma de dedicar tiempo a tus necesidades y escuchar a tu interior. No puedes pasarte la vida preocupado por el sufrimiento de los demás.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpio, es hora de dejar de reprimir tus emociones. Eres una persona intensa que siente las cosas con muchísima pasión, pero cuando estás en tu peor momento tiendes a esconder todo lo que sientes por miedo a ser más dañado.

Escorpio, deja de ponerte barreras porque lo que tienes que hacer cuando estés en tu peor momento es sacar todo lo que sientes para que los demás sepan cómo te sientes.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitario, cuando sientas que las paredes se cierran a tu alrededor, es hora de liberarse por completo. Cuando estés en tu peor momento debes recordar que tu optimismo nunca puede ser apagado y tu espíritu aventurero jamás podrá sentirse atado.

Sagitario, si sientes que has perdido la esperando, busca en lo más profundo de tu corazón porque eres tú quien tiene la respuesta a todos tus males. No dejes que la negatividad se haga con tu interior.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Capricornio, el estar dando siempre el 100% de ti a veces pasa factura. Métete en la cabeza que no puedes estar siempre pendiente de todo. Cuando sientas que todo tu mundo se te viene encima, no lo dudes y tómate un descanso.

Debes recordar que no se puede controlar todo lo que pasa a tu alrededor, así que, relájate un poco y deja que la vida se abra camino. No intentes controlar tu vida porque eso sería mucho peor.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Acuario, cuando tu vida comience a sentirse complicada, intenta comenzar a resolver problemas pequeños. Tiendes a ir a resolver todos tus problemas de golpe y eso lo único que hace es complicar las cosas mucho más.

Acuario, cuando estés en tu peor momento debes recordar que tienes que tomarte las cosas con calma, no dejes que las prisas se apoderen de tu interior y date tiempo para respirar hondo y volver a empezar.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscis, cuando los tiempos se ponen difíciles, te sientes completamente indefenso. Te sientes la persona más vulnerable del planeta, crees que todo lo que te pasa es porque has hecho algo malo, pero no es así.

Piscis, cuando estés en tu peor momento debes recordar que no puedes permitir que la corriente te lleve río abajo. Intenta dar un nuevo enfoque a tu vida y profundiza en tu interior porque es lo que necesitas para superar cualquier momento difícil