Un insólito hecho registrado por el pasajero de un transporte público, generó conmoción y repudio en redes sociales.

La plataforma más famosa de contenido audiovisual, está plagada de increíbles escenas que superan la ficción.

Una de las más recientes, compartidas inicialmente por el usuario Jefferson Rodriguez, fue a su vez replicada en la red social del pajarito, donde obtuvo casi medio millón de reproducciones.

Todo sucedió el domingo a la noche en un colectivo, donde una chica y su novio, discutían acaloradamente en pleno viaje.

Ella le hacía fuertes cuestionamientos de los que solo se podían entender las frases “usted me robó a mí” y “porqué me tienes que robar a mí” fuera de contexto.

Por su parte, el chico le decía “estamos haciendo acá un escenario” frente a los pasajeros.

Sin embargo, minutos más tarde, el protagonista de la escena más perturbadora y vergonzosa de esa noche entre las calles de Bogotá, terminó siendo él mismo.

Luego de la pelea, el joven se habría bajado del Transmilenio, famoso autobús de la capital colombiana.

Pero lejos de abandonar la disputa, no pudo con sus emociones y cuando el vehículo se puso en marcha no tuvo mejor idea que colgarse por fuera, de la puerta trasera.

Así, al mejor estilo “hombre araña” como lo catalogaron en las redes, continuó hablando con su pareja que estaba dentro del transporte llorando.

“Esto sí es amor tóxico” tituló el usuario que grabó y compartió el video. Allí se puede ver al joven viajando colgado del colectivo que avanzaba a gran velocidad en una transitada avenida.

En redes, todos quedaron con la intriga: “Pero que pasooooo jajajajaja necesito saber bien el cuento”, “Jajajajajajaja cosas que jamás pasarán en Australia”.

“Al parecer hubo cachos de por medio. No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, “imagínense sus aburridas y miserables vidas viviendo en Suiza y perdiéndose estos ‘escenarios’”, comentaron otros.

Aunque no se sabe cuánto tiempo pasó el chofer sin darse cuenta lo que ocurría detrás, el chico salió con vida y luego explicó el motivo de la pelea en otro video que también se viralizó.

“Esa china se puso así por qué. No, no la había robado, o sea yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho, pues esa conversación no me gustó y ya. A la final todo se le entregó, yo no le quité nada, éramos pareja, yo qué le iba a quitar (…) y es que ella se pone a gritar por qué me roba”, detalló.

