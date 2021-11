Brit Ayse, de 26 años, y el estadounidense Darrin, de 24, se conocieron en línea durante el transcurso de la pandemia, como tantas otras parejas de la nueva era.

Su contacto y su amor mutuo fueron creciendo tanto con el paso de los meses, que un día él le propuso a ella sellar su amor definitivamente.

El problema es que aún no asomaba la posibilidad de conocerse personalmente debido a las restricciones en los viajes entre Reino Unido y Estados Unidos.

Pero la urgencia del compromiso legalizado era tal, que decidieron celebrar la boda por videollamada de Zoom.

Todo comenzó en un grupo para hacer amigos en todo el mundo a través de la red social Meta cuando todavía era Facebook.

Ayse descubrió en Darrin a su verdadero amor, y para sentirse más cerca de él hasta se mandó a hacer un peluche con su cara. Dormían con las pantallas encendidas y todo lo hacían de esa manera.

Una noche mientras cumplía funciones en una fábrica de Detroit, él la invitó a una cena virtual romántica, y le hizo la propuesta más emocionante.

“Supongo que nadie anticipó esto después de que comenzamos a hablar el año pasado. Sin embargo, estamos casados ​​y todo está completamente autorizado y oficial. No obstante, no puedo imaginarlo”, relató la joven en diálogo con The Sun.

“Parecía muy nervioso, lo que contrastaba con él; sin embargo, rápidamente entendí cuando se puso de rodillas y me pidió que me casara con él”, agregó.

De hecho, antes de proponerle casamiento, Darrin se había comunicado de antemano con el padre de ella “para pedirle permiso”.

Así fue como se casaron por Zoom en una ceremonia en Utah, y aunque no se sabe si el impedimento para ver siguen siendo las restricciones, Ayse sabe que pronto estarán juntos y este solo es “el precio” que debe pagar por su felicidad