En las últimas semanas, se conoció una nueva amenaza para los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea más famosa. Se trata del mod, o versión no oficial, FM WhatsApp.

Según alertó la empresa de ciberseguridad Kaspersky, esta aplicación propaga un virus troyano de celulares (Triada), que a su vez descarga otros troyanos y que pueden causar diferentes acciones.

Las consecuencias son desde sufrir el despliegue de publicidades o emisión de suscripciones, hasta la intercepción de mensajes de texto para confirmar el inicio de sesión.

El peligro reside primero en que muchas personas descargan este tipo de versiones no oficiales de Whatsapp, ya sea por no prestar atención al momento de navegar en la Play Store, o buscando funciones estrambóticas que la app original, por algún motivo seguramente razonable, aún no brinda.

Otro de los peligros es que, deja a la víctima vulnerable frente a actividades ilegales a través de su teléfono.

La compañía rusa, con presencia en más de 195 países, informó que detectó este virus en Latinoamérica entre enero de 2020 y agosto de 2021.

Los países más afectados fueron México y Brasil con 2474 y 2327 detecciones, respectivamente.

También, notificaron casos en Venezuela (690), Colombia (636), Perú (362), en Argentina (311), Ecuador (226) y Chile (160).

El virus troyano Triada funciona como un mediador. En primera instancia recopila datos del smartphone del usuario y luego, descarga otros malwares al dispositivo.

Lo hace abriendo una página de suscripción en una ventana invisible, y suscribiéndose automáticamente, aunque el usuario no haya hecho clic.

“Los ciberdelincuentes han comenzado a propagar archivos maliciosos a través de los anuncios de dichas aplicaciones”, explicaron expertos de la empresa.

Y finalmente recomendado que la mejor manera de cuidarse es usando “solamente el software de mensajería descargado desde las tiendas oficiales de aplicaciones”