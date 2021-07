Desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunciaron la prohibición de la elaboración, fraccionamiento, distribución y venta en todo el país de un nuevo aceite de girasol.

La ANMAT además prohibió la comercialización del mismo a través de los canales digitales “por carecer de registros sanitarios y consignar registros inexistentes, resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal”.

El aceite de girasol pertenece a la marca LIJ y el ente brindó detalles de la nomenclatura del producto: “Aceite de girasol - Aceites comestibles, marca LIJ, Elaborado en Bs As, Zona Norte, Bs As Aceitera FG, Reg. Establecimiento EXP N° 20578 C 1963, Reg. del Producto EXP N° 2018-12505/8 PAMS 4049-29143”.

Según la Coordinación Provincial de Salud Ambiental de la provincia de Río Negro, el producto señalado no cumple con los requisitos establecidos por la legislación alimentaria vigente en todo el territorio nacional.

Desde el alerta emitido se inició una investigación en la que se concluyó que “el producto se halla en infracción por carecer de registros sanitarios de producto y de establecimiento, consignar en su rótulo registros inexistentes, resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal”.

La medida fue publicada esta semana en el Boletín Oficial de la República Argentina y señala que fue tomada con el fin de proteger la salud de los ciudadanos.

Y agrega que cuando se trata de productos alimenticios que no tienen ningún registro demostrable, no se puede garantizar una trazabilidad con respecto a su proceso de fabricación ni su calidad con los niveles adecuados de control establecidos por las normas vigentes.

Por este motivo, “el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento”, señala el escrito difundido de manera oficial, que además ordena el retiro de las góndolas del producto.

Cabe recordar que este año, la ANMAT prohibió una amplia variedad de productos, entre ellos numerosos aceites de girasol y de oliva de marcas como El Conquistador, Morena y Yenie, Girasoles, Ybarra, y CRZ, entre otros