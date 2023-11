Peluches con ojos vendados en el Obelisco, 1.400 velas en Plaza Israel y un camión que recorrió lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires con los rostros de las 240 personas secuestradas hace un mes en Israel por el grupo islamista palestino Hamas son algunas de las actividades realizadas hoy, en las que sus organizadores pidieron a la sociedad argentina "visibilizar y empatizar con la situación".

Esta mañana, unas 150 personas se reunieron en el Obelisco alrededor de una exposición de peluches con forma de oso de distintos tamaños que llevaban los ojos vendados.

"A un mes del atentado (en territorio israelí) hacemos una acción para visibilizar la situación de las más de 240 personas secuestradas, de las cuales más de 40 son bebes, niños y adolescentes. Hay 20 argentinos entre los secuestrados", compartió a Télam Hernán Churba, fotógrafo e impulsor de esta iniciativa.

El 7 de octubre pasado, milicianos del grupo palestino Hamas se infiltraron en comunidades fronterizas y bases militares de Israel y mataron a más de 1.400 personas, además de secuestrar a otras 250. Desde entonces, los bombardeos de Israel en respuesta a ese ataque convirtieron barrios enteros de la Franja de Gaza en campos de ruinas, provocaron el desplazamiento de 1,5 millones de personas dentro del territorio, de acuerdo con la ONU, y más de 10.000 palestinos, incluidos cientos de niños, murieron, según las autoridades gazatíes.

MIRÁ TAMBIÉN El Hospital Garrahan dicta cursos gratuitos de RCP en once provincias

Al cumplirse un mes del ataque, un grupo de argentinos autoconvocados bajo la consigna "No mires a otro lado" recorrieron esta mañana y mediodía los alrededor de 11 kilómetros que separan el Teatro Colón del estadio de River Plate con un camión que mostró en pantallas gigantes los rostros de las personas secuestradas por Hamas.

"La iniciativa nació ante la angustia entre un grupito de siete amigas, que tratamos de emular una similar de Londres. Se juntaron 109 personas (provenientes) de campos muy distintos, que consideramos que es muy importante que todos los argentinos sepamos que esto es de una crueldad infinita, no tiene código de guerra ninguno: secuestrar, matar, violar, amputar", dijo a Télam la artista Mirta Kupferminc.

"Hombres. Mujeres. Bebés. Ancianos. Siguen secuestrados por Hamas. #TraiganlosACasaAhora", señalaba el camión, rodeado de los rostros de cada uno de los 240 rehenes.

En las calles, varias personas que veían pasar al camión tomaban sus celulares para filmarlo, mientras unas pocas cuestionaban la parcialidad de la iniciativa. Fue el caso de un hombre, quien desde un auto increpó a los gritos: "¿Y los muertos de Israel?".

Al ser consultada sobre ese tipo de críticas, la artista y gestora de la actividad, Viviana Romay, respondió: "No me interesa hoy hablar de la política. Como (con) todos los gobiernos del mundo, uno puede coincidir más o menos con su accionar pero eso no justifica los muertos de ningún país. Esto es una acción terrorista y lo que se quiere es frenarla".

Quienes organizaron la actividad también repartían panfletos en los que señalaban: "Exhortamos a la dirigencia nacional e internacional y a los individuos que, so pretexto de una ideología contraria a políticas internas del país atacado, se manifiestan ambiguos sin repudiar enfáticamente al terrorismo y a sus acciones".

Cuando el camión pasó por el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), un grupo de personas que estaba de visita en el espacio se acercó para escuchar una plegaria que recitó el rabino laico humanista Zaboff Efraín, de 75 años, quien se encuentra de visita en el país ya que, si bien nació en Argentina, reside en Israel desde sus 20 años.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo presente en la intervención multicultural del Obelisco y expresó: "Desde la Ciudad reclamamos la inmediata liberación de todos los secuestrados, en especial la de los más de 40 adolescentes, chicos y bebés que están en manos de esta organización terrorista".

"Queremos visibilizar toda la barbarie que sucedió. Estamos haciendo un llamado al mundo entero a alzar la voz en contra del terrorismo porque está pasando algo escalofriante", agregó.

En tanto, en la Plaza Israel, ubicada en Avenida Figueroa Alcorta 5.500, un grupo de personas encendió 1.400 velas en memoria de las 1.400 víctimas de Hamas, mientras realizaban un rezo para "elevar las almas de los fallecidos" y pedir el regreso sano y salvos de los secuestrados a sus hogares.

"Nos juntamos para recordar a los 1.400 fallecidos después de la masacre que cometió Hamas en Israel, al infiltrarse en territorio israelí, entrar casa por casa, a un festival de música donde estaban bailando por la paz, justamente. Queremos recordar y elevar sus almas", dijo a Télam una de las organizadoras de la iniciativa, Vanina Barman.

Por otra parte, la AMIA será sede de la sexta edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Jerusalén y, con la exhibición de la muestra "Y estos son los nombres" rendirá homenaje a las 1.400 víctimas fatales en su Espacio de Arte, desde hoy hasta el próximo martes. Será en el emblemático edificio de Pasteur 633, de lunes a jueves de 10 a 19 y los viernes de 10 a 16, con entrada gratuita.

En tanto, la Federación de Entidades Argentino-Palestinas organizó hoy dos actividades "para seguir organizando la solidaridad con el pueblo palestino". En la primera convocatoria a la Embajada del Estado de Palestina, ubicada en Riobamba 981, en el barrio porteño de Recoleta, se compartirá un informe sobre la situación actual en el país y la segunda, a las 17, se trata de una reunión "para organizar la próxima acción". (Télam)