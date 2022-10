Cómo montar tu propio negocio ¿Tenés una idea para un emprendimiento, pero no te animás a ponerla en práctica porque te parece demasiado complicado? ¡A no desesperar! Con planificación, empuje y un poco de ayuda (y más planificación), tener tu propia empresa no es imposible. Aquí, lo que tenés que saber para arrancar.