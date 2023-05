Trabajadores viales de Jujuy iniciaron hoy un paro "por tiempo indeterminado" debido a la falta de cumplimiento del Gobierno provincial a los pedidos de recomposición salarial, categorización y suministro de ropa de trabajo, entre otros puntos, según informaron fuentes gremiales.

Los afiliados al Sindicato de Trabajadores Viales de la Provincia, de Jujuy (Sitravip) realizaron esta mañana una asamblea en la Dirección Provincial de Vialidad en la que aprobaron la medida de fuerza "por unanimidad" y anunciaron una movilización provincial el próximo lunes.

"Se analizaron los 15 puntos del petitorio, se avanzó algo en lo salarial pero que no conforma a nadie, no hay solución tampoco en viáticos, actualización de categorías y calificación. Puras conversaciones pero en concreto no hay nada", indicó a la prensa local el delegado de los trabajadores Enrique Banda.

Agregó que hace 20 días el Gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria, pero señaló que "en todos estos días hábiles, con proceso de elecciones en el medio, no se avanzó en nada".

"Es lamentable tener que llegar a esta situación pero nos obligan porque no hay solución a temas que no son se ahora", afirmó Banda y añadió que "iban a c

Por otro lado, desde el sindicato exigieron que se diera "marcha atrás a la persecución a los trabajadores" y que "se atiendan todos los pedidos en el marco de la ley de conciliación obligatoria que sigue vigente".

(Télam)