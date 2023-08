El servicio de todas las líneas de subte y el Premetro se encuentra paralizado desde las 6 y hasta las 9, debido a un nuevo paro de actividades de los metrodelegados, en el marco de la continuidad del plan de lucha en demanda de una mesa de diálogo con el Gobierno porteño y la empresa concesionaria Emova, para discutir la reducción de la semana laboral, ante la presencia de asbesto en las formaciones.

Así lo confirmaron a Télam voceros de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

"La pelea que estamos dando es en defensa de la vida y de nuestra salud, la de nuestras familias y la de todos los usuarios que utilizan el subte. Estamos exigiendo que se reduzca la semana laboral porque está demostrado que, a menor exposición, menos riesgo de enfermarse", informó el gremio a través de un comunicado de prensa.

Por su parte, Emova criticó el martes pasado la postura "inflexible" de los metrodelagados, enfatizó que las medidas de fuerza "profundizan los inconvenientes para quienes necesitan movilizarse en la Ciudad" y reafirmó que "la reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta inviable sin afectar la operación de la red de subte".

Ayer, en declaraciones a Somos Radio, Roberto 'Beto' Pianelli, secretario general de la AGTSyP, reivindicó las protestas y aseguró que "si se tomaran medidas para alcanzar el diálogo" podrían evitarse, pero que pese a que "el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) tendría que garantizar que los trabajadores vayan a trabajar y no se enfermen arriba del subte, no se hace cargo de que no sacaron el asbesto en todo este tiempo". (Télam)