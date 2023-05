La Unión de Trabajadores del Pami (UTI) expresó su repudio a notas periodísticas que hablaron sobre "designaciones masivas" en la obra social de los jubilados; afirmó que el plantel del organismo no solo no subió sino que "bajó de 16.000 empleados a 12.800 en la actualidad"; y enfatizó que "de todos modos no forman parte del Estado Nacional".

"El PAMI no es del Estado, los empleados nos regimos por la Ley de Contrato de Trabajo, los fondos del Instituto son provistos por todos los trabajadores en actividad y por los Jubilados y Pensionados. Por lo que no forman parte del Estado Nacional", señaló la UTI en un comunicado.

El gremio que encabeza Osvaldo Barreñada señaló que "en la actualidad hay déficit de personal, sobre todo en las agencias del interior del país y en los efectores propios", y recalcó: "repudiamos enérgicamente la maliciosa desinformación a la opinión pública vertida por estos medios periodísticos".

Añadió que "el plantel del Instituto bajo de un tope de 16.000 empleados a 12.800 en la actualidad" y sostuvo que "aproximadamente 5.000 de estos empleados de PAMI, pertenecen a efectores propios, como Policlínicos Pami I y II de Rosario, Hospital Milstein (ex Francés), Hospital Houssey (Mar del Plata), Guardia Propia (ambulancias, Residencias Propias (Geriátricos)".

Para la UTI, no solo no hubo designaciones sino que actualmente "hay 1.128 trabajadores" contratados, para los cuales en las próximas discusiones paritarias se pedirá "la regularización", ya que "no cobran aguinaldo, no tienen vacaciones, no aportan para su jubilación, ni tienen obra social".

La regularización de estos contratados "no debería ser tema de crítica, sino de felicitaciones, ya que fueron reconocidos dentro del Trabajo Registrado", expresó el comunicado del sindicato. (Télam)