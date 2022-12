El secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), Jorge Frías, aseguró hoy que el actual será su último mandato al frente de la organización y que no se presentará otra vez a una reelección, y adelantó que trabajará durante estos años por la renovación y que podría sucederlo en el cargo una mujer.

Frías adelantó que no repetirá un nuevo mandato al encabezar en la sede nacional gremial de Mar del Plata la entrega anual de los premios "Nicolás Popa Asaro, caballero del Mar", que en la ocasión recibieron mujeres marítimas que contribuyeron en la lucha por la igualdad de género y la presidenta de SPI Astilleros, Sandra Cipolla.

"Este será mi último período al frente del gremio. Se ofrecerá el necesario espacio a otros colegas dispuestos a asumir tan noble tarea. Me comprometo a trabajar por la sucesión en la secretaría general de tan importante gremio, que a lo mejor ocupará una mujer", dijo.

También elogió el funcionamiento de la obra social del gremio (Ospesca) y afirmó que representa "la voluntad de ofrecer un servicio al trabajador"; aseveró que su administración es "un éxito del modelo de gestión" y puntualizó que jamás en esa entidad existió para el afiliado "un no como respuesta en tanto lo económico lo permita".

MIRÁ TAMBIÉN Las tres centrales obreras debatieron amplia agenda con el Consejo Económico y Social Europeo

"Lo que las mejores obras sociales no cubren la Ospesca lo hace, como los implantes, porque es un costo y, el gremio, no negocia con la salud sino que la administra. La voluntad es brindar un servicio. No asumí para decirle no al afiliado", concluyó. (Télam)