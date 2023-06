La Unión de Trabadores del PAMI (UTI) negó hoy la existencia de incorporaciones masivas a ese organismo calificó como "falaces e infundadas" informaciones difundidas por algunos medios sobre incorporación de numerosos trabajadores a ese organismo, y recordaron que no es un ente estatal.

La entidad que conduce Osvaldo Barreñada alude a "falaces e infundadas noticias emitidas por medios periodísticos de tirada nacional", y "niega rotundamente que el PAMI haya incorporado recientemente 3.000 trabajadores militantes" como publicó un matutino.

El sindicato afirma que en el caso de trabajadores recientemente incorporados se trata de "hijos de compañeros fallecidos que ya venían desarrollando su actividad laboral desde hace un tiempo con contratos y han sido pasados a planta permanente, en algunos casos luego de completar sus estudios secundarios".

La UTI también destaca que al PAMI "no le sobran empleados sino que les faltan", ya que "para atender un universo de cinco millones de afiliados de todo el país", en la actualidad solo cuenta "con un total de 12.755 trabajadores".

Muchos de estos trabajadores, explica la UTI, son "efectores propios que se desempeñan en los Policlínicos I y II de Rosario, el Hospital Milstein y el Hospital Houssay" y que en la actualidad desempeñan sus tareas habituales bajo la modalidad de contrato".

El gremio reclamó además que algunos medios "dejen de desinformar y emitir opiniones que no se ajustan a la realidad" ya que perjudican "no solo a la institución PAMI sino también a sus trabajadores y a los beneficiarios, que no son otros que nuestros padres y abuelos". (Télam)