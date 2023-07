La ciudad de Corrientes cumplía hoy el cuarto día sin servicio de transporte urbano de pasajeros, debido a una medida de fuerza de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y desde el sector empresarial sostuvieron que se puede levantar si el Gobierno provincial o la municipalidad generan aportes.

“Las provincias van a tener que poner mayores fondos”, sostuvo este lunes en declaraciones radiales el titular de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, al referirse a la huelga de choferes en Corrientes.

"No hay otra forma de llegar a un entendimiento: si no es aumentando la tarifa es aumentando los fondos que se aporte al sistema, ya que las empresas no pueden hacerse cargo de la deuda en la recomposición de salario de los trabajadores del sector", advirtió en la FM Radio Dos.

El dirigente señaló que “sin el aporte del municipio o la provincia, no habrá solución”.

Desde la 0 del viernes último la ciudad de Corrientes no cuenta con servicio de colectivos urbanos y es la única capital del país donde se extiende el conflicto salarial, luego de que a las 18 se levantara la medida de fuerza en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde intervino el Gobierno provincial.

La UTA Corrientes anunció que durante la mañana iba a sostener negociaciones con las patronales, pero ambas partes mantienen el hermetismo en torno a los alcances de las conversaciones.

Previamente, un vocero de la UTA en Corrientes, José Luís Sabao, había deslizado la posibilidad de que si no se llegara a un acuerdo hoy, el paro se prolongaría.

Según especificó en declaraciones a diversos medios, la problemática está centrada en la falta de pago con los sueldos de junio, del porcentaje de incremento determinado a nivel nacional, una cifra que, según Ingaramo, ronda los 200 millones de pesos.

La huelga alcanza a ocho líneas urbanas, así como a las interurbanas y a una compañía que presta el servicio Chaco-Corrientes. (Télam)