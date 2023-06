El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), el dirigente ferroviario Sergio Sasia, aseguró hoy que la entidad continuará exigiendo y reclamando "la inclusión en agenda del debate sobre la matriz de transporte que requiere el país", al celebrar la normalización de cinco regionales de la organización gremial.

Un documento firmado por Sasia explicó que solo esta semana la CATT avanzó en la normalización de dos nuevas delegaciones regionales (Misiones y Chaco-Corrientes-Formosa), y afirmó que el objetivo "es fortalecer y potenciar esas regionales con agenda, programa y unidad para el presente y el futuro, ya que es preciso prepararse para lo que los tiempos requieran y fortalecer plenamente la unidad en el sector del transporte".

Sasia, titular nacional de la Unión Ferroviaria (UF), puso en funciones a los nuevos secretarios general y adjunto de la Regional Chaco-Corrientes-Formosa de la CATT, Luis Soto (marítimos) y José Álvarez (UF), en tanto en la Delegación Misiones quedaron a cargo Adolfo Velázquez (camioneros) y Guillermo Bailoni (UF), indicó el dirigente.

La CATT ya había normalizado las Regionales Rosario, Córdoba y Zárate-Campana.

"Este conglomerado de representación regional permitirá estar cerca de los temas cotidianos de cada una de las actividades del transporte y de las problemáticas que afectan a los trabajadores y avanzar en la integración de todos sus modos, que la CATT impulsa a través de una Ley de Reparación Histórica para su Desarrollo Federal", dijo.

Sasia detalló que ese proyecto de ley apunta a declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario de la Argentina "la política federal de transporte, cuyo fin es asegurar de forma más eficiente y avanzada a nivel tecnológico, económicamente sostenible y ambientalmente sustentable la movilidad de las personas y la logística de sus bienes".

Al referirse a la coyuntura electoral y al déficit que en ese sentido exhibe la CGT, Sasia argumentó que "no se puede irrumpir con pretensiones serias de participación en el armado comicial del peronismo si no se mira antes hacia adentro de la central obrera, porque si no se define la unidad real con agenda y propuestas no se puede pretender exigirle al Movimiento lo mismo, por lo que se impone realizar un mea culpa", aseguró.

"Unión por la Patria debe sentar las bases de un proyecto que necesita el país para combatir la inflación, la pobreza, la indigencia y la falta de empleo. Debe definir las políticas de Estado y los programas con mirada federal. Desde allí surgirán la o las fórmulas que mejor encarnen el proyecto para ser competitivos", puntualizó.

Para Sasia, en las elecciones de este año "se juegan dos modelos de país, porque la oposición dice claramente lo que pretende hacer si llega al poder, lo que no beneficiará a los trabajadores", y concluyó que el peronismo debe "estar a la altura para proponer y persuadir con un modelo y programa para devolverle la esperanza al pueblo". (Télam)