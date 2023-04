Los docentes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) unificaron la protesta en demanda de mejores condiciones salariales, laborales y en rechazo a los descuentos anunciados por el gobierno de Río Negro, y realizan un paro en la jornada de hoy.

"Es la primera vez en la historia de la provincia que no se acata una conciliación obligatoria. No hemos tenido antecedentes de ningún gremio que no acate una medida de ley, así que desde el marco legal las inasistencias de los docentes son injustificadas, no están en el marco de un paro, y esto tienen consecuencias salariales y también consecuencias legales para el sindicato", dijo la gobernadora Arabela Carreras en declaraciones a la prensa en General Roca.

La mandataria detalló que "serán ocho días para descuento que no pueden ser negociados", y explicó que "cuando la medida es un paro, se puede negociar desde dos perspectivas, devolución de los días o contenidos a partir de algún esquema".

"Ahora hay dos problemas: por un lado, desde la perspectiva legal como son inasistencias injustificadas no podemos no descontarlas porque están en el marco de la normativa. Y en segundo lugar por la cantidad de días, ya no se pueden recuperar", aseguró la mandataria.

El gremio de los docentes cumple hoy la segunda jornada de paro de 72 horas, en tanto que el Personal del Servicio de Apoyo (PSA) de ATE realiza un paro de 24 horas "en todos los establecimientos escolares de la provincia", dijo a Télam la secretaria de ese gremio, Leticia Lapalma.

"Esta es la respuesta ante la amenaza de descuentos, no sé si al gobierno le conviene aplicarlos", agregó.

La dirigente dijo que el impacto de los descuentos en los sueldos de los docentes "será altísimo" y detalló que "en el sueldo pasado recibimos el descuento de dos días de paro, los que implicó que en algunos compañeros vean disminuido el sueldo en alrededor de los $10.000 y los $30.000", según los cargos de cada docente.

"Entendemos que es absolutamente disciplinatorio para que no sigamos en la lucha, el derecho a huelga es constitucional y no lo pueden cercenar de esta manera, en la próxima paritaria vamos a exigir la devolución y el no descuento del resto de los días de paro", puntualizó.

En el marco de las actividades regionales de protesta, esta mañana arribaron a la capital rionegrina docentes de las seccionales de Alto Valle, Valle Medio y de la Región Sur de la provincia.

Según se informó, la jornada de protesta también se realizó en San Carlos de Bariloche. (Télam)