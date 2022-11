Trabajadores de la Asociación de Profesionales de la Administración Pública de Jujuy (Apuap) iniciaron hoy un paro de 48 horas y se manifestaban en el microcentro de la ciudad capital por "incumplimientos del Ejecutivo provincial sobre el blanqueo de módulos por desempeño" para el sector que se había acordado en 2020.

“Estamos pidiendo que se cumpla el compromiso que asumió el gobernador Gerardo Morales hace dos años, en medio de la pandemia”, expresó José Cosentini, secretario adjunto de Apuap, al referirse al principal reclamo que motiva la medida de fuerza.

El dirigente gremial agregó que se dio un “altísimo acatamiento al paro en hospitales de las distintas localidades de la provincia” porque “la molestia ya es mucha”.

"Venimos con un eterno peregrinar en el tema del blanqueo de nuestro sueldo”, sostuvo Cosentini.

Sobre los módulos por desempeño, aseguró que "hace cinco años# se cobra "íntegramente en negro”.

Cosentini recordó además que el ministro de Hacienda de la provincia, Carlos Sadir, se había comprometido a tener una respuesta sobre el tema el lunes de la semana pasada y que ahora incluso no están logrando ni que los atienda por teléfono.

Por otro lado, el referente de Apuap hizo referencia a otro de los ejes de la medida de fuerza de 48 horas, contra “imposiciones salariales” en las que avanzó el Gobierno local para cerrar paritarias este año.

“Hubo una reunión donde se volvió a plasmar una imposición; no hubo recomposición para el mes de septiembre; prometieron un módulo sobre el que no sabe monto; y expresaron un techo sobre un bono que no lo recibirían los que cobren más de 250 mil pesos”, referenció sobre la convocatoria realizada.

“El gobernador ha tenido superávit en materia de coparticipación federal, ha recibido muy por encima de lo que fue la inflación. Vamos a suponer que también es cierto lo que él plantea de que han crecido los recursos propios, entonces la única razón de no cumplir, sobre todo con nosotros, es que hay una decisión política de no hacerlo”, reprochó.

Finalmente, indicó que de no obtener alguna respuesta ya cuentan con mandato de asamblea para continuar con medidas de fuerza, y “el miércoles y jueves próximo habrá dos nuevas jornadas de protesta con modalidad a definir”. (Télam)