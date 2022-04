Más de 3.000 docentes nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) se movilizaron hoy en Viedma, en el marco de un paro que según los organizadores alcanzó en la segunda jornada un 98% de acatamiento en la provincia, en reclamo de una nueva paritaria y mejoras en la oferta salarial y condiciones edilicias.

El Ministerio de Educación rionegrino informó que "con la nueva propuesta, los docentes que recién inician, sin antigüedad", percibirán un salario de 81.599,77 pesos, mientras que en la zona andina cobrarán 83.440.65 pesos.

La secretaria general de la Unter, Sandra Schieroni, dijo en el acto frente a la Casa de Gobierno que "esta es la respuesta de la Unter a las políticas del gobierno provincial", en respuesta a los dichos del secretario de Educación de la provincia, Adrián Carrizo.

El funcionario sostuvo en una carta publicada en la página oficial del gobierno que "no es el poder adquisitivo de los salarios lo que se evalúa, es la llave de continuar o no en el poder de la política sindical".

"No es un paro a las políticas de gobierno, es un paro hacia ellos mismos con efectos en las escuelas", agregó en ese sentido.

Schieroni, por su parte, exigió que el gobierno cambie de rumbo y ofrezca una mejor propuesta salarial. "Venimos resistiendo políticas neoliberales de un gobierno que en su momento destruyó la industria nacional, las economías regionales, los puestos de trabajos, y el salario de la clase trabajadora", dijo.

En ese sentido, agregó que "luego vivimos la pandemia inédita en el mundo y ahí estuvimos los docentes sosteniendo la educación pública, a la altura de las circunstancias, llevando la escuela a nuestra casa para sostener el vínculo pedagógico con los alumnos".

"Les estamos diciendo al gobierno lo esenciales que somos para sostener el sistema educativo", remarcó la gremialista.

Asimismo, expresó que los docentes rionegrinos viven con un proceso inflacionario que los está asfixiando "en un país con una economía inestable donde la inflación nos come todos los días nuestro salario" y aseguró que "no queremos políticas de ajuste, no queremos pagar la fiesta de otros".

"Le exigimos al gobierno provincial una propuesta salarial digna que nos permita sostener a nuestra familia", precisó.

(Télam)